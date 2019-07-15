Sızı gaziliğimi hatırlatıyor

FETÖ darbe girişimine karşı koymak için Kocaeli’den gittiği İstanbul’da askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Osman Kamacı, vatan, demokrasi ve milli irade için mücadele etmekten gurur duyuyor. Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Kamacı, 15 Temmuz’da yatsı namazından sonra televizyonda tankları görüp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını izledikten sonra İstanbul’a gitme kararı aldığını söyledi. Boğaziçi Köprüsü’ne gitmeyi düşündüklerini belirten Kamacı, yolların kapalı olması nedeniyle eski İstanbul yolunu kullanıp Anadolu Otoyolu Orhanlı gişelerine ulaştıklarını bildirdi.

ŞEHİT OLMUŞLARDI

Darbeci askerlerin bu sırada vatandaşlara ateş açtığını anlatan Kamacı, arkadaşlarıyla yaralıları araca alıp onları hastaneye götürdüklerini söyledi. Kamacı, “Hem askerlere müdahale etmeye çalışıyoruz hem de yerde yatan yaralıları güvenli alana taşıyoruz. Polis aracı sayısı 3’tü, askerler taramıştı. 2 polis gördük, biri şehit olmuştu. Onları kurtarmaya giderken karşıdan çapraz ateş açtılar, keskin nişancılar vardı.

Orada bizi taradılar, bir arkadaşım şehit oldu. Ben de kolumdan yaralandım” dedi. Polis aracında koluna ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşların yaptığını anlatan Kamacı, hastaneye gitmek yerine yaralı bir polis memurunu bölgeden güvenli alana taşıdıklarını kaydetti.

ÇANAKKALE GİBİ

Özel harekat polislerinin bölgeye gelmesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine gittiğini belirten Kamacı, “Kurşun kemiğe saplanmış, dikiş atıldı, 1 ay öyle bekledim. Ondan sonra kurşunu çıkardılar, vücudumda şarapnel parçaları vardı, onları da aldılar. 2 ameliyat geçirdim. Arada sırada kolum sızlıyor, o da çok şükür gaziliğimizi hatırlatıyor” diye konuştu. Katıldıkları seminer ve konferanslarda darbe girişimi sırasında yaşananları anlattıklarını belirten Kamacı, 15 Temmuz’da “Çanakkale destanı gibi bir destan yaşandığını, Türklerin kıyamet kopana kadar özgür yaşamayı sürdüreceğini” söyledi.

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