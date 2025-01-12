Sizin bildiğiniz kadar bizim unuttuğumuz var

Terörle varılabilecek hiçbir yer yoktur. Bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye’ye silah doğrultanlar gömülecek. Üçüncü bir yol yok. Görüyoruz ki siyasi partiler arasında çok büyük bir mutabakat oluştu. Terörün bitmesine kardeşliğin pekişmesine yönelik bir umut doğdu, çok elverişli bir atmosfer oluştu. Siyaset sahnesinde oluşan bir müsbet havayı çok kıymetli buluyoruz. Terörden nemalananlar bundan elbette rahatsız oluyorlar. Temennimiz elbette bunun sükûnet içinde ve suhuletle gerçekleşmesidir ama eski hatalar tekrarlanırsa bu durumda yapmamız gerekeni yaparız.