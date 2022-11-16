AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, muhalefetin Cumhurbaşkanına hakaret davaları üzerinden yargıyı eleştirmelerine yanıt verdi.

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU ONLARCA ŞEHİT YAKININA DAVA AÇTI

“Cumhurbaşkanına hakaretten dolayı resen açılan kamu davaları üzerinden yargıyı eleştirmenizi doğru bulmuyorum.” diyen Cora, muhalefeti adeta topa tuttu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun onlarca şehit ve gazi yakınına dava açtığını söyleyerek “Kemal Kılıçdaroğlu'na, Meral Akşener'e hakaretlerden dolayı kaç dava açıldı? Kaç tane şehit yakını, gazi bu şikayetlerden dolayı yargılanıyor? Bunlar hiçbir şekilde mevzu olmuyor ama Cumhurbaşkanına hakaretten dolayı resen açılan kamu davaları üzerinden yargıyı eleştirmenizi, yargıya hakaret etmenizi doğru bulmuyorum.” ifadelerini kullandı.

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MENDERES’İ İDAM EDEN YARGIYI ÖZLEDİĞİNİZİ BİLİYORUZ

Milletvekili Cora, "Sizin hangi yargıyı özlediğinizi çok iyi biliyoruz. Biz, sizin önce idam edip sonra da yargılama yapan İstiklal Mahkemelerinizi iyi biliyoruz. Bu ülkede yalanlarla, dolanlarla bu ülkenin iradesini temsil eden Başvekilimiz Adnan Menderes'i nasıl idam ettiğinizi ve onu idam ederken 'Hangi maddeden yargılanıyorum' diye sorduğunda, 'Bunu bana değil, sizi buraya tıkan iradeye sorun' diyen bir yargıyı özlediğinizi de biliyoruz. 12 Eylül'de bir sağdan bir soldan cezaevlerine doldurduğunuz, yaşını büyülterek idam kararı verdiğiniz mahkemeleri de biliyoruz. Sırf kılık kıyafetten dolayı yargısız infaz yapan, asker çağırdığında koşa koşa brifing almaya giden 28 Şubat yargıçlarını özlediğinizi çok iyi biliyoruz. ‘kayıp trilyon’ gibi safsatayla kendisine siyasi yasak ve hapis cezası getiren merhum Erbakan hakkında karar veren bir yargıyı da özlediğinizi çok iyi biliyoruz. Sırf şiir okuduğu için, yargı mercilerine ‘ahmaklar’ diye hakaret etmeyen, sırf şiir okuduğu için belediye başkanlığından alınıp hapis cezasına çarptırılan ‘Muhtar bile olamaz.’ diye halay çektiğiniz bir yargıyı özlediğinizi çok iyi biliyoruz. 367 garabetine imza atacak yargıçları özlediniz. Onlarla beraber yargısal aktivizmi hayata geçirecek bir Anayasa Mahkemesini hayal ettiğinizi biliyoruz. Asparagas haberlerle, internette dolaşan belgelerle bir siyasi partiye kapatma davası açan bir yargıyı mı bekliyorsunuz? Böyle bir yargı mı daha çok güven veren bir yargıdır? Böyle bir adalet mi daha çok güven veren bir adalettir? Bu yargıya her şeyden evvel biz müteşekkir olmalıyız. Bu yargı, 15 Temmuzda darbecilere karşı şerefli bir duruş ortaya koyan ve darbeye ilk müdahale eden, darbecileri yargılayan, hukuk nezdinde hesap soran bir yargıdır. Öyle, 17 yaşındaki bir kişinin yaşını 18’e büyüterek ve ‘Bir sağdan, bir soldan.’ diyerek cezaevlerine doldurarak yargılama yapan dönemleri özlediğinizi biliyoruz. Burada her defasında Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret nedeniyle açılan kamu davaları gündeme getiriliyor.” dedi.

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AMERİKA’DAN MAAŞ ALAN CHP’Lİ VEKİLLER KİM?

Cora, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı bu Mecliste şunu söyledi ‘82 byLock'çu milletvekili var.’ Bütün milletvekilleri zan altında kalmadı mı? Niye çıkıp açıklayamadı bu byLock'çu vekilleri? Sizin bir belediye başkanınız çıktı, dedi ki: ‘Amerika'dan maaş alan milletvekilleri var.’ Niye çıkıp bunun peşine düşmediniz? Gazetede şöyle bir ifade çıktı: ‘Saraydan para alarak parti kurmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partili biri var.’ dediler. Sizleri töhmet altında bıraktılar, niye çıkıp açıklamıyorsunuz? Niye gidip bunun üzerine gitmiyorsunuz?”

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