Gündem Sızma girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Sızma girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi - SOn dakika

Sızma girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG’li teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edileceği belirtildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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