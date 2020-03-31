Sızma girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG’li teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edileceği belirtildi.

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/QFpEChAISN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 31, 2020