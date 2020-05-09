Sızma girişiminde yakalanan teröristler, vücutlarına alüminyum folyo sarmış

Ekonomi

Marmaray’da tarihi an: İlk yurt içi yük treni Marmaray tünelinden geçti

Gaziantep ve Adana’dan yüklenerek yola çıkan ilk yurt içi yük treni Marmaray’dan geçerek Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçiş yaptı. Drone ile havadan görüntülenen trende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yolculuk yaptı.