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POLİTİKA

Sızma girişimindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği duyuruldu. Teröristlerin havan, havan mevzi ve barınağı da imha edildi.

Haber Merkezi DHA
Sızma girişimindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Sızma girişimindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin havan, havan mevzi ve barınağı da imha edildi."

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