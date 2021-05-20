Sızma girişimindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin havan, havan mevzi ve barınağı da imha edildi."

Her nerede olursa olsun teröre geçit yok!



Kahraman Komandolarımız, Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin havan, havan mevzi ve barınağı da imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/7q3WEQxe61 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 20, 2021