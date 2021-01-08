Sızma girişimindeki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/pmScHyaNiH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2021

GÜNDEM MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM MSB: 8 PKK/YPG’li terörist saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildi