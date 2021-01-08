Gündem Sızma girişimindeki 5 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Sızma girişimindeki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

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