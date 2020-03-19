Skandal karar: Çıraklarını dövüp tavana asan iki patron, tahliye edildi

Dünya

Koronavirüs için 13 yıl önce uyarmışlar: Yarasa tüketmek saatli bomba gibi!

Koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılırken, virüsün çıkış noktası ile ilgili tartışmalar devam ediyor. ABD ve Çin arasındaki biyolojik savaşın bir parçası olarak nitelendirilen koronavirüsle ilgili 2007 yılında yayınlanan bir makale tekrar gündeme geldi. Güney Koreli akademisyenler tarafından kalame alınan makalede "Yarasaların barındırdığı geniş çaptaki SARS-CoV vari virüslerle birlikte, egzotik memelilerin Çin'in yöresel mutfağında bir araya gelmesi olası bir salgının patlak vermesi için an meselesidir" ifadeleri dikkat çekti.