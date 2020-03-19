Gündem Skandal karar Çıraklarını dövüp tavana asan iki patron, tahliye edildi
3. SAYFA

Skandal karar: Çıraklarını dövüp tavana asan iki patron, tahliye edildi

Konya'da ‘caraskal’ olarak bilinen palangaya çırağını asan ve diğerini de darbeden iki kardeşin, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla tahliye edilmelerine karar verildi.

Haber Merkezi DHA
Çalışanına eziyet eden iki patron serbest bırakıldı.
Çalışanına eziyet eden iki patron serbest bırakıldı.

Konya’nın Karatay ilçesindeki oto yedek parça dükkanında çalışan 15 yaşındaki E.A.Y., alacağı vidanın numarasını unuttuğu içini iş yeri sahibi Murat C. tarafından, halk arasında ‘caraskal’ olarak bilinen palangaya bağlanıp, tavana asıldı.

  • Pantolonu da yarıya kadar indirilen E.A.Y., 15 dakika asılı kaldıktan sonra caraskal kırılabilir düşüncesiyle indirildi. Aynı dükkanda çalışan H.H.Y. de 5 Aralık günü bir malzemeyi hatalı büktüğü gerekçesiyle Murat C. tarafından, tekme-tokat dövüldü. Gözü moraran ve yüzünde şişlik oluşan H.H.Y., hastaneye gidip rapor aldı, sonrasında da Murat C. hakkında şikayette bulundu.

Çocuğa eziyet suçlamasıyla yargılanıyorlar

Gözaltına alınan Murat C. ve kardeşi Mehmet C., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece ‘çocuğa eziyet’ suçundan tutuklandı.

Tahliye edildiler

Murat C. ve Mehmet C.'nin avukatları, müvekkillerinin tutuksuz yargılanmaları için başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, iki kardeşin tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla tahliye edilmelerine karar verdi.

Belediye çareyi sökmekte buldu

Belediye çareyi sökmekte buldu

​Yaşlılar tüm uyarılara rağmen salgına davetiye çıkarıyordu.
Yarın dönmeye dehiç dönmemeye de hazırız

Yarın dönmeye de
hiç dönmemeye de hazırız

Bakan Selçuk velilerin merak ettiği tüm soruları cevapladı.
Ligler ertelenecek mi?

Ligler
ertelenecek mi?

Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla görüşecek.
Sevindiren haberler <br>peş peşe geliyor

Sevindiren haberler
peş peşe geliyor

Koronavirüs tedavisinde her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
18 yılla yargılanacak

18 yılla yargılanacak

​Çantasında "Heptacosanol" adlı madde bulundu...
İtalya: Tokat yedik

İtalya: Tokat yedik

​Tüm AB üyeleri İtalya'ya sırtını döndü.

AVM'ler için<br>kapatılsın tavsiyesi

AVM'ler için
kapatılsın tavsiyesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı ile alındı.
Hızla sonuçlandırılmalı

Hızla sonuçlandırılmalı

​Türkiye Bankalar Birliği'nden destek açıklaması.

Tüm ücretler <br>bir ay kaldırıldı

Tüm ücretler
bir ay kaldırıldı

​Bankalardan koronavirüs salgınına karşı önlem.
Merhamet ve zulüm!

Merhamet ve zulüm!

İki karede 'insanlık' farkı.
Rusya'da ilk ölüm

Rusya'da ilk ölüm

​Koronavirüsten ölümler durdurulamıyor.
Komşuda<br>koronayla mücadele

Komşuda
koronayla mücadele

​15 metrekarelik konteynerde vaka tespit edilmeye çalışılıyor...
Futbola virüs darbesi

Futbola virüs darbesi

Beş büyük ligin toplam kaybı dudak uçuklattı.
Virüs mağduru<br>işçiye sürpriz destek

Virüs mağduru
işçiye sürpriz destek

Asgari ücretliye aylık bin 752 TL ödeme yapılacak.
Dikkat çeken iddia

Dikkat çeken iddia

Bilim insanları koronavirüs araştırmasını tamamladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.