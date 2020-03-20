Gündem Skandal paylaşımıyla Müslümanlara nefret kusan Enver Aysevere soruşturma
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Skandal paylaşımıyla Müslümanlara nefret kusan Enver Aysever'e soruşturma

Halk TV sunucusu Enver Aysever, koronavirüs salgınını bahane ederek Müslümanlara hakaret eden skandal bir karikatür paylaştı. Aysever'in paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aysever hakkında ''Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama'' suçundan soruşturma başlattı.

Haber Merkezi AA
Enver Aysever
Enver Aysever

Sunucu Enver Aysever, dün sosyal medyada infial yaratan bir paylaşımda bulunmuştu. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını bahane ederek Müslümanlar'a hakaret eden Aysever'in paylaşımında, tıbbi kıyafetler içerisindeki bir kişi; cübbe, şalvar, sakal, takke ve tesbihiyle "Müslüman" olarak tasvir edilen bir diğer kişinin kafasının içerisini ilaçlıyor. Sunucu bu karikatürü "Sadece bu sorun!" ifadesiyle yayınlamıştı.

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Aysever'in paylaştığı skandal karikatür.

Tepkiler çığ gibi büyüdü

Paylaşım sosyal medyada kısa sürede yayıldı, çok sayıda kullanıcı Aysever'e tepki gösterdi. Olayın infial yaratması yetkilileri harekete geçirdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Enver Aysever hakkında sosyal medya hesabından "Sadece bu sorun!" yazısıyla paylaştığı karikatür üzerine "halkın bir kesiminin dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

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