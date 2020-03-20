Skandal paylaşımıyla Müslümanlara nefret kusan Enver Aysever'e soruşturma

Sunucu Enver Aysever, dün sosyal medyada infial yaratan bir paylaşımda bulunmuştu. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını bahane ederek Müslümanlar'a hakaret eden Aysever'in paylaşımında, tıbbi kıyafetler içerisindeki bir kişi; cübbe, şalvar, sakal, takke ve tesbihiyle "Müslüman" olarak tasvir edilen bir diğer kişinin kafasının içerisini ilaçlıyor. Sunucu bu karikatürü "Sadece bu sorun!" ifadesiyle yayınlamıştı.

GÜNDEM Enver Aysever'den başörtülü çocuklar için utanç tweeti

Aysever'in paylaştığı skandal karikatür.

Tepkiler çığ gibi büyüdü

Paylaşım sosyal medyada kısa sürede yayıldı, çok sayıda kullanıcı Aysever'e tepki gösterdi. Olayın infial yaratması yetkilileri harekete geçirdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Enver Aysever hakkında sosyal medya hesabından "Sadece bu sorun!" yazısıyla paylaştığı karikatür üzerine "halkın bir kesiminin dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.