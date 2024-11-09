Skyroad fotoğraf yarışması için başvuru zamanı: Toplam 500 bin TL ödül

Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması, bu yıl 5. kez fotoğraf tutkunlarıyla buluşuyor.
4 farklı kategoride gerçekleşecek yarışmaya, internet üzerinden 4 Aralık tarihine kadar başvurulabilecek. Yarışmada toplamda 500 bin TL ödül verilecek. Lifebox, VakıfBank ve Yıldız Holding’in ana sponsoru, Türk Hava Yolları’nın ulaşım sponsoru ve Türk Telekom TİVİBU’nun iletişim sponsoru olduğu yarışma, “Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet” temasıyla yola çıkarak turizme katkı sunmayı amaçlıyor.
4 KATEGORİDE KIYASIYA YARIŞ
Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları ve Cep Telefonu Fotoğrafları kategorilerinde birinci ve ikincilere verilecek ödüllere ek olarak, Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü kategorisinde de bir fotoğraf ödülle buluşacak. Yarışmaya, skyroadilekesfet.com üzerinden başvurulabiliyor.