Skyroad fotoğraf yarışması için başvuru zamanı: Toplam 500 bin TL ödül

4 farklı kategoride gerçekleşecek yarışmaya, internet üzerinden 4 Aralık tarihine kadar başvurulabilecek. Yarışmada toplamda 500 bin TL ödül verilecek. Lifebox, VakıfBank ve Yıldız Holding’in ana sponsoru, Türk Hava Yolları’nın ulaşım sponsoru ve Türk Telekom TİVİBU’nun iletişim sponsoru olduğu yarışma, “Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet” temasıyla yola çıkarak turizme katkı sunmayı amaçlıyor.