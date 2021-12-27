İstanbul'da ücretsiz SMA taraması yapılmaya başlandı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı koordinesinde vatandaşlar, SMA taramasından geçmek için aile sağlığı merkezlerine başvuruyor.

Bağcılar 30. Nolu Aile Sağlığı Merkezine gelen çiftlere, SMA taraması yapıldı.

HAYAT SMA taraması nedir? SMA taraması zorunlu mu?

Ücretsiz tüm aile hekimliklerinde yürütülecek program sayesinde anne baba adayları, bebek sahibi olmadan önce bebeğin SMA riski taşıyıp taşımayacağını öğrenebilecek.

SMA riski ortaya çıkan anne baba adaylarına da uzmanlar tarafından danışmanlık yapılacak.

SMA TARAMASI NEDİR?

SMA (Spinal Müsküler Atrofi) genetik geçişli bir hastalık. Tarama programıyla ise taşıyıcı çiftlerin, evlilik öncesinde belirlenmesi amaçlanıyor. Böylece, ailelere bebeğin hasta doğabileceği anlatılarak doğum öncesinde tedbir alınması sağlanabiliyor.

HAYAT SMA taraması büyük bir adım

SMA TESTİ NASIL YAPILIR?

Tüm dünyada çok sık görülen SMA hastalığı ile ilgili SMA testi hamilelik süreci içerisinde fetustan alınan amniyotik sıvıdan DNA örneği alınması sureti ile yapılmaktadır. Bu testin sonucuna göre genlerde herhangi bir mutasyon söz konusu ise test aracılığı ile ortaya konacaktır.

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