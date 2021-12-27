Gündem İstanbulda ücretsiz SMA taraması yapılmaya başlandı
İSTANBUL GENEL SAĞLIK

İstanbul'da ücretsiz SMA taraması yapılmaya başlandı

İstanbul'da Sağlık Bakanlığınca yeni evlenen çiftlere ve anne baba olmayı planlayan ailelere yönelik uygulamaya konulan ücretsiz Spinal Muskuler Atrofi (SMA) taraması yapılmaya başlandı.

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Haber Merkezi AA
SMA testi nasıl yapılır? SMA taraması nedir?
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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı koordinesinde vatandaşlar, SMA taramasından geçmek için aile sağlığı merkezlerine başvuruyor.

Bağcılar 30. Nolu Aile Sağlığı Merkezine gelen çiftlere, SMA taraması yapıldı.

SMA taraması nedir? SMA taraması zorunlu mu?
HAYAT
SMA taraması nedir? SMA taraması zorunlu mu?
  • Ücretsiz tüm aile hekimliklerinde yürütülecek program sayesinde anne baba adayları, bebek sahibi olmadan önce bebeğin SMA riski taşıyıp taşımayacağını öğrenebilecek.

SMA riski ortaya çıkan anne baba adaylarına da uzmanlar tarafından danışmanlık yapılacak.

SMA TARAMASI NEDİR?

SMA (Spinal Müsküler Atrofi) genetik geçişli bir hastalık. Tarama programıyla ise taşıyıcı çiftlerin, evlilik öncesinde belirlenmesi amaçlanıyor. Böylece, ailelere bebeğin hasta doğabileceği anlatılarak doğum öncesinde tedbir alınması sağlanabiliyor.

SMA taraması büyük bir adım
HAYAT
SMA taraması büyük bir adım

SMA TESTİ NASIL YAPILIR?

Tüm dünyada çok sık görülen SMA hastalığı ile ilgili SMA testi hamilelik süreci içerisinde fetustan alınan amniyotik sıvıdan DNA örneği alınması sureti ile yapılmaktadır. Bu testin sonucuna göre genlerde herhangi bir mutasyon söz konusu ise test aracılığı ile ortaya konacaktır.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu olacak
OYNAT 01:14
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. SMA taramasının zorunlu hale getirileceğini duyuran Bakan Koca, 'Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğanlara SMA taraması yapılmasını hayata geçiriyoruz, evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir. Çalışma ay sonu uygulanmaya konacak.' dedi.
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