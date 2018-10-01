Gündem Small diye bir şey çıkardılar
POLİTİKA

Erdoğan'dan Merkel'e smaller daha küçük grup önerisi

'Small' diye bir şey çıkardılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya temaslarının ardından dönüş yolunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suriye’de çözüm için 7 ülkeyle Small Group (Küçük grup) adlı bir oluşuma giden Trump’a tepki gösterirken, "Bizim grup smaller (daha küçük) olur dedim" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel, Suriye konusunda dörtlü zirveye ilişkin de görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel, Suriye konusunda dörtlü zirveye ilişkin de görüştü.

ABD'de katıldığı BM Genel Kurulu'nun Almanya'ya geçen ve burada üst düzey temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye dönüş yolunda önemli açıklamalarda bulundu.

Şansölye Merkel ile yaptıkları görüşmelerde Suriye'nin de gündeme geldiğinin anlatan Erdoğan, "Bölgesel konularda, başta İdlib olmak üzere Suriye konusunda yaptıklarımızı hep şükranla anıyorlar. İdlib'de gelinen süreci takdirle karşılıyorlar. Detaylar hakkında bilgiler istediler, biz de detaylar hakkında kendilerine gerekli bilgileri verdik" dedi.

'Seçimden sonra yapalım' önerisi

"Bu ay içerisinde fevkalade bir durum olmazsa Rusya, Almanya, Fransa, Türkiye olarak bir dörtlü İstanbul Zirvesi'ni inşallah gerçekleştireceğiz" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

Macron ile görüştüm, o olumlu yaklaşıyor. Merkel de, 'Ekim'in 14'ünde Bavyera seçimleri var, o seçimden sonra yapalım' diye bir yaklaşım içerisinde. Süreci takip edeceğiz. Tarih belirlendikten sonra da o dörtlü zirveyi gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Bu dörtlü zirveyi önemsiyorum. Bu önemli bir adım olacak.

"Trump'ın politikaları rahatsızlık yaratıyor"

Küresel düzlemde Trump yönetiminin tek taraflı politikalarının Avrupa'da da rahatsızlık yarattığını görüyorum. Gerek AB gerek diğer bölgelerle işbirliğimizi güçlendirerek adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.

Toplantı Ekim ayında

  • İdlib başta olmak üzere Suriye'yi konuşacağız. Amacımız daha olumlu istikamette daha iyi yere taşımak. Şimdi bir 'small (küçük) grup' diye bir şey çıkardılar. ABD, Mısır, Suudi Arabistan, İngiltere, Ürdün, Almanya, Fransa toplam yedi ülke var. Yedi ülke ile toplantıyı yapacaklar. Bu toplantılara Türkiye'yi çağırmıyorlar. Hatta hatta Suriye'yi çağırmıyorlar. Suriye hakkında toplantı yapıyorlar, Suriye bu toplantıda yok. O da Trump'ın düzenlemiş olduğu toplantı. Ben de Sayın Merkel'e bizimki de 'smaller' (daha küçük) dedim.

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