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TRABZON

Soba zehirlenmelerine dikkat: Yaşlı çift, hayatını kaybetti

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaşayan yaşlı çift, doğal gazın olduğu binada sobadan çıkan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi İHA
Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinin Erdoğdu Mahallesi Camiyanı Sokak’taki 54 numaralı apartmanın zemin katında yaşayan Hasan Süer (79) ve Seher Süer (72) çifti gece saatlerinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Hasan Süer (79).

Yaşlı çiftin cenazeleri evden çıkarıldı.
Sabah saatlerinde üst katta oturan kızı ve damadı çiftin oturduğu evin zilini çalması üzerine açan olmayınca içeri girdi. Acı manzara ile karşılaşan yakınları durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

Seher Süer (72).

Evden çıkarılan cenazeler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede yaşlı çiftin sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı çift kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Öte yandan, yaşlı çiftin yaşadığı 54 numaralı apartmanda doğal gazın olduğu da öğrenildi.

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