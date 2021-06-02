Gündem Sobayı benzinle yakmak istedi İki katlı ahşap evi küle döndü
BOLU

Sobayı benzinle yakmak istedi: İki katlı ahşap evi küle döndü

Bolu’da, evin sobasının benzinle yakılmak istenildiği sırada sobadan çıkan alevler 2 katlı ahşap evi küle çevirdi. Yangında alevlerin arasında kalarak vücudunda yanıklar oluşan Bayram Tunca hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Sobayı benzinle yakmak istedi: İki katlı ahşap evi küle döndü
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da Bayram Tunca isimli vatandaş yaşadığı 2 katlı ahşap evde sobayı yakmak için içine benzin döktü. Tunca’nın benzini sobaya dökmesiyle birlikte sobadan çıkan alevler yangına sebep oldu. Kısa sürede büyüyen yangında vücudunda yanıklar oluşan Tunca komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangından yaralı kurtulan Tunca ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yanan ev tehlike oluşturmaması için iş makinesi tarafından yıkıldı.

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