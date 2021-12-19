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ANKARA İSTANBUL

Soğuk hava geliyor: Mevsim normallerinin 10 derece altına inecek

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Sıcaklıkların 21 Aralık Salı gününden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşeceği, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Soğuk hava geliyor: Mevsim normallerinin 10 derece altına inecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 22 Aralık Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ancak, sıcaklıkların 21 Aralık Salı gününden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşeceği, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Salı ve cuma günleri arasında bazı büyükşehirlerimizde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları:

  • ANKARA -9/-2
  • İSTANBUL 0/6
  • İZMİR 5/14
  • KONYA -12/0
  • SAMSUN 1/10
  • TRABZON -1/7
  • ERZURUM -19/-6
  • DİYARBAKIR -5/6

Soğuk havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının 24 Aralık 2021 Cuma günü batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

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Muş'ta evler kara gömüldü: Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı
FOTOĞRAF 20
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Merkeze 50 kilometre mesafede bulunan 1600 rakımlı Yukarıyongalı köyü, akşam etkili olan yağışla kar altında kaldı.<br>
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İki günde yaklaşık 60 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, evleri, araçları ve traktörleri kara gömdü. İş makinelerinin giremediği dar sokaklarda da vatandaşlar kürek yardımıyla patika yollar açarak evlerine ulaşmaya çalışıyor.<br>
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Köy sakinlerinden Eyüp Omur, 2 günden bu yana kar yağışının devam ettiğini söyledi.<br>
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Kar kalınlığının 50 santimetreye yaklaştığını anlatan Omur, “Çatılardan düşen karlarla kapıların önünde 1 metreyi aşan kar kütleleri var. Biz kapıların önünü açarak evlere gitmeye çalışıyoruz. İş makinesinin giremediği yerleri küreklerle, ellerle açıyoruz. 6 aya yakın kar altında kalıyoruz. Köyümüz şu anda kar altında kaybolmuş durumda. Bazı yerlerde çatı ve zemin birleşmiş\" dedi.<br>
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Karı eğlenceye dönüştüren çocuklardan İsa Özçelik ise, “köyümüzde çok fazla kar yağıyor. Arkadaşlarımızla kar topu oynuyoruz. Bu yıl mevsimin ilk karında eğleniyoruz\" diye konuştu.
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Muş’ta 1600 rakımlı köy kara
Muş'ta evler kara gömüldü: Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı
Muş'ta 1600 rakımlı Yukarıyongalı köyü kar altında kaldı. İki günde yaklaşık 60 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, evleri, araçları ve traktörleri kara gömdü.
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