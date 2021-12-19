Soğuk hava geliyor: Mevsim normallerinin 10 derece altına inecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 22 Aralık Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ancak, sıcaklıkların 21 Aralık Salı gününden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşeceği, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Salı ve cuma günleri arasında bazı büyükşehirlerimizde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları:

ANKARA -9/-2

İSTANBUL 0/6

İZMİR 5/14

KONYA -12/0

SAMSUN 1/10

TRABZON -1/7

ERZURUM -19/-6

DİYARBAKIR -5/6

Soğuk havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının 24 Aralık 2021 Cuma günü batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

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