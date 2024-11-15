Soğuk ve yağış geliyor

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın, hafta sonu ülke genelini etkisi altına alması bekleniyor. Uzmanlar, yükseklerde kar yağışının etkili olacağını tahmin ederken Marmara Bölgesi'nde yağmur iki gün boyunca kuvvetli ve gök gürültülü şeklinde yağacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir’in kuzey ve iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.