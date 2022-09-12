Soğuk ve yağışlı hava geliyor: Sağanak kapıda

Özellikle Marmara Bölgesi’nde gece saatlerinden itibaren başlaması beklenen yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın kuzeyinde ve doğusunda, İstanbul'un kuzey kesimleriyle Anadolu yakasında olacağı, Kocaeli, Sakarya, Yalova’da ise kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin edildiği belirtildi.

FOTOĞRAF 9 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br> Yağışların, Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi, Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kgm2), Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kgm2) olması bekleniyor.<br> Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri altına, diğer yerlerde mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.<br> ​Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kmsa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.<br> Sekiz ile kodlu uyarı yapıldı<br><br>Öte yandan Kastamonu, Sinop, Giresun, Trabzon'a sarı, Artvin, Rize, Samsun ve Ordu'ya ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. Sarı kodlu uyarı nedir?<br><br>Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.<br><br>Turuncu kodlu uyarı nedir?<br><br>Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:<br><br>Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28<br>İstanbul: Parçalı bulutlu, yerel sağanak yağışlı 26<br>İzmir: Az bulutlu ve açık 32 Adana: Az bulutlu ve açık 35<br>Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimler yer yer parçalı çok bulutlu, yerelde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33<br>Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 30<br>Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40<br> Meteorolojiden 8 ile kodlu uyarı Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre 25 ilde yağış bekleniyor. Öte yandan 8 ile de kodlu uyarı yapıldı.

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