Gündem Soğuk ve yağışlı hava geliyor Sağanak kapıda
İSTANBUL

Soğuk ve yağışlı hava geliyor: Sağanak kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren Türkiye’de soğuk hava dalgasının hakim olacağını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Soğuk ve yağışlı hava geliyor: Sağanak kapıda
Sağanak kapıda.

Özellikle Marmara Bölgesi’nde gece saatlerinden itibaren başlaması beklenen yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın kuzeyinde ve doğusunda, İstanbul'un kuzey kesimleriyle Anadolu yakasında olacağı, Kocaeli, Sakarya, Yalova’da ise kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin edildiği belirtildi.

Meteorolojiden 8 ile kodlu uyarı
FOTOĞRAF 9
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br>
Title
Yağışların, Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi, Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kgm2), Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kgm2) olması bekleniyor.<br>
Title
Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri altına, diğer yerlerde mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.<br>
Title
​Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kmsa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.<br>
Title
Sekiz ile kodlu uyarı yapıldı<br><br>Öte yandan Kastamonu, Sinop, Giresun, Trabzon'a sarı, Artvin, Rize, Samsun ve Ordu'ya ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Title
Sarı kodlu uyarı nedir?<br><br>Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.<br><br>Turuncu kodlu uyarı nedir?<br><br>Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
Title
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:<br><br>Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28<br>İstanbul: Parçalı bulutlu, yerel sağanak yağışlı 26<br>İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Title
Adana: Az bulutlu ve açık 35<br>Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimler yer yer parçalı çok bulutlu, yerelde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33<br>Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Title
Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 30<br>Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40<br>
Meteorolojiden 8 ile kodlu uyarı
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre 25 ilde yağış bekleniyor. Öte yandan 8 ile de kodlu uyarı yapıldı.

3 puan 3 golle

3 puan 3 golle

​Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etti.
Yerli bilmecesi

Yerli bilmecesi

​Kasımpaşa, 2 yerli oyuncu ile mi sahaya çıktı?
Yerli otomobil TOGGun yollara çıkacağı tarih: Hep birlikte bineceğiz

​Geri sayım başladı: TOKİ evlerine kimler başvurabilir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bursa'da konuşuyor

​Telefonunu tavada yakıp, kendisini odaya kilitledi.

Tarih verildi: Geri sayım başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.