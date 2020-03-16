Gündem Soğuk ve yağışlı hava geri döndü Sıcaklık 4-12 derece azalacak
ADANA ANTALYA İSTANBUL

Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Adana, Ankara, Antalya hava durumu

Soğuk ve yağışlı hava geri döndü: Sıcaklık 4-12 derece azalacak

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Bilecik çevreleri ile zamanla Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Amasya, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yoğun kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Adana ve Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya’nın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güney ve İç Ege ile Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Bilecik çevreleri ile zamanla Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Amasya, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yoğun kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Adana ve Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya’nın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) olmak üzere yurt genelinde azalacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimler ile akşam saatlerine kadar Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Akdeniz bölgesinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 4
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 7
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu 13
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 19
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı (Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 17
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde bekleniyor.) 5
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.) 6
  • Erzurum: Parçalı çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 15

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