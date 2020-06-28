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İSTANBUL

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı: Saat 18.30'da sona erecek

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle Türkiye'de 81 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama 09.30 ile 18.30 saatleri arasında uygulanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Milyonlarca öğrencinin gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama saat 18.30 itibarıyla sona erecek.

TYT DÜN TAMAMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün tamamlandı. TYT saat 10.15'te başladı ve adaylar, soruları yanıtlamak için 165 dakika süre kullandı.

İLK ÖNCE AYT BAŞLAYACAK

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YDT (Yabancı Dil Testi) ise bugün yapılacak. İlk önce saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek olan AYT yapılacak.

  • AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk Dili ve Edebiyatından 24, Tarih-1'den 10, Coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin "Sosyal Bilimler-2" testi 40, Matematik testi 40, Fen Bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal Bilimler testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, Felsefe grubundan 12, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ek Felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen Bilimleri testindeki dağılım ise Fizik 14, Kimya 13 ve Biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

YDT SAAT 15.45'TE BAŞLAYACAK

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

Sınav saatinden en az bir saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gereken adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

81 İLDE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Bugün 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

SONUÇLAR 28 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

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