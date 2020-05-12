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Gündem Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 80 yaşındaki adam kaza yaptı
AFYONKARAHİSAR

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 80 yaşındaki adam kaza yaptı

Afyonkarahisar’da korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalması gerekirken aracıyla trafiğe çıkan 80 yaşındaki adam kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Afyon'da meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar oluştu.
Afyon'da meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Afyonkarahisar Şuhut kavşağı yakınlarında bulunan akaryakıt istasyonu girişinde meydana gelen kazada Şuhut ilçe istikametine seyir halinde bulunan Adem A. yönetimindeki 03 ABA 807 plakalı otomobilin yakıtı bitince sürücü, aracı iterek akaryakıt istasyonuna götürmek istedi. Bu esnada aynı yönde seyir halinde bulunan Hüseyin Ç. (80) yönetimindeki 03 SH 308 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adem A.’nın aracına arkadan çarptı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLDUĞU BELİRLENDİ

Kazada Adem A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekipleri ve kolluk kuvvetlerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı Adem A.’yı Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk etti.

  • Kazaya karışan Hüseyin Ç.’nin ise 80 yaşında olduğu ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak trafiğe çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Afyon'da meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

İHA

İHA

İHA
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