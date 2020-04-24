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Gündem Sokağa çıkma kısıtlamasında dikkat edilmeyen kural Otomobiliyle markete gittiğini söyleyen sürücüye 3 bin 150 lira ceza
BURSA TÜRKİYE

Sokağa çıkma kısıtlamasında dikkat edilmeyen kural: Otomobiliyle markete gittiğini söyleyen sürücüye 3 bin 150 lira ceza

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, Bursa'da vatandaşlar evlerine kapanırken, yollar boş kaldı. Sokağa çıkan vatandaşlar izin belgeleriyle polis kontrol noktalarından geçerken, otomobiliyle ekmek almak için markete gittiğini söyleyen bir kişiye, para cezası uygulandı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede marketler 23 ve 24 Nisan'da saat 14.00'e kadar açık kalacak ancak vatandaşlar en yakın markete araçsız gidip gelebilecek maddesi yer alıyordu. Bu kurala dikkat etmeyen vatandaşlar da ekiplerin kontrolleri sırasında ceza yedi.

Haber Merkezi DHA
Markete aracı ile gittiğini söyleyen sürücüye 3 bin 150 lira ceza
Markete aracı ile gittiğini söyleyen sürücüye 3 bin 150 lira ceza

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, Bursa'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşların yasağa uyduğu kentte, polis ekipleri yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde izin belgeleri olan araçlara geçiş izni verilirken, izin belgesi olmayanlara ceza uygulandı.

DHA
Markete aracı ile gittiğini söyleyen sürücüye 3 bin 150 lira cezan

EN YAKIN MARKETE ARAÇSIZ GİDİLMEDİĞİ İÇİN CEZA KESİLDİ

  • Heykel Atatürk Caddesi'nde kontrol yapan polis ekipleri de durdurdukları otomobil sürücüsü Okan Uğur'a neden dışarı çıktığını sordu. Yaklaşık 2 kilometre mesafedeki evinden markete gitmek için çıktığını söyleyen Uğur'a 3 bin 150 lira ceza uygulandı. Polis, sürücü Uğur'a marketlere gidilmesinde sakınca olmadığını, ancak en yakın markete araçsız gidilmesi gerektiğini bildirdi.

DHA

DHA

DHA
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