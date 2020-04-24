Sokağa çıkma kısıtlamasında dikkat edilmeyen kural: Otomobiliyle markete gittiğini söyleyen sürücüye 3 bin 150 lira ceza İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, Bursa'da vatandaşlar evlerine kapanırken, yollar boş kaldı. Sokağa çıkan vatandaşlar izin belgeleriyle polis kontrol noktalarından geçerken, otomobiliyle ekmek almak için markete gittiğini söyleyen bir kişiye, para cezası uygulandı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede marketler 23 ve 24 Nisan'da saat 14.00'e kadar açık kalacak ancak vatandaşlar en yakın markete araçsız gidip gelebilecek maddesi yer alıyordu. Bu kurala dikkat etmeyen vatandaşlar da ekiplerin kontrolleri sırasında ceza yedi.

Haber Merkezi 24 Nisan 2020, 14:40 Son Güncelleme: 24 Nisan 2020, 14:41 DHA