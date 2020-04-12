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ANKARA

Sokağa çıkma yasağı sona erdi

İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki sokağa çıkma yasağının bu gece sona ereceğini hatırlatarak, sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde yaşayan 63 milyon 640 bin vatandaşın neredeyse tamamına yakınının karara evlerinde kalarak uyum gösterdiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Sokağa çıkma yasağı bu gece sonlanıyor.
Sokağa çıkma yasağı bu gece sonlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının saat 24.00 itibarıyla sona erdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde yaşayan 63 milyon 640 bin vatandaşın neredeyse tamamına yakınının karara evlerinde kalarak uyum gösterdiği belirtildi.

Duyarlı davranan vatandaşlara teşekkür edilen açıklamada, bazı illerde az sayıda da olsa karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

  • "Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 31 ilimizdeki söz konusu yasak sona erdikten sonra kapalı olması gereken market, süpermarket, büfe gibi iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve bu iş yerlerinden alışveriş yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanacaktır.
  • Yasak bulunmayan yerlerde ise sosyal mesafe kuralına uymayanlara aynı şekilde adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir. Bakanlığımızca bu konuda 31 ilin valilikleri ve kolluk birimlerine gerekli talimat verilmiştir."
  • Kovid-19 salgınıyla mücadelenin kararlı şekilde devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda uygulamaya konulan diğer tedbirlerle 31 ilimizdeki şehir giriş/çıkışı, ülke genelinde 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan ya da 20 yaş altındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasakları (istisnalar hariç) aynı şekilde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
  • Vatandaşlardan pandemi süreci sona erene ve hayat normal akışına dönünceye kadar zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları, sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kurallarına uymaları rica edilen açıklamada, "Kovid 19 salgınını en kısa sürede atlatmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Hep birlikte başaracağız."
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