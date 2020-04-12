Sokağa çıkma yasağı sona erdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının saat 24.00 itibarıyla sona erdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde yaşayan 63 milyon 640 bin vatandaşın neredeyse tamamına yakınının karara evlerinde kalarak uyum gösterdiği belirtildi.

Duyarlı davranan vatandaşlara teşekkür edilen açıklamada, bazı illerde az sayıda da olsa karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: