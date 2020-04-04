Sokağa çıkması yasak olan genç araba kullandı polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı

Dünya

Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı: Tahliye uçağıyla ülkeye döndü

Dünyanın dört bir yanındaki Türkler koronavirüs tehdidine önlem olarak Türkiye'ye getirilirken, Gine'den dönüş için bilet parası bulamayan 3 Türk işçi, Albayrak Grubu'nun tahliye uçağıyla yurda döndü. Gine'den yurda getirilen Kandur, "Duyduk, firmanız işçileri için uçak gönderecekmiş. Paramız da yoktu. Sayenizde ülkemize dönebildik. Aşçıyım, ihtiyacınız olursa seve seve hizmet edebilirim. Allah binlerce kez razı olsun sizden" dedi.