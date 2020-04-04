Gündem Sokağa çıkması yasak olan genç araba kullandı polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı
ANTALYA

Sokağa çıkması yasak olan genç araba kullandı polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki genç, polisi görünce paniğe kapılıp kaçmak isteyince kaza yaptı.

Haber Merkezi İHA
Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.

Antaşya'da edinilen bilgilere göre, 07 US 770 plakalı otomobilin sürücüsü 19 yaşındaki H.S., ilçe merkezinde seyir halindeyken polis kontrolüne takıldı.

  • Sokağa çıkma yasağı bulunan ve otomobilde 18 yaşındaki arkadaşı ve annesi bulunan H.S., polisi görünce kaçmaya başladı. Yaşanan 5 kilometrelik kovalamaca sonrası H.S’nin kullandığı otomobil, yol seviyesinden 2 metre aşağıdaki seraya uçtu. Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri şahısları yakalayarak Jandarmaya teslim etti.

19 yaşındaki H.S., ilçe merkezinde seyir halindeyken polis kontrolüne takıldı.

Yapılan sorguda yaşları 20’nin altında olan ve sokağa çıkmamaları gereken 2 kişiye toplamda 784 TL idari para cezası kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ve 31 şehre araç giriş-çıkışları kapatılmıştır
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ve 31 şehre araç giriş-çıkışları kapatılmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbir: Mesafede üç adım kuralı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbir: Mesafede üç adım kuralı
Abone Ol Google News
WhatsApp grubu kurmuşlar

WhatsApp grubu kurmuşlar

​Rize'ye giriş yolu haritası ele geçirildi.
Takdirlik mücadele

Takdirlik mücadele

Tunceli'ye 'koronavirüs duvarı' örüldü
İspanyada OHAL uzadı

İspanya'da
OHAL uzadı

Ülkede toplam ölümlü vaka sayısı 12 bine yaklaştı.
Bir araçta bir kişi!

Bir araçta bir kişi!

Askerlik için gelenler İstanbul'a girebilecek mi?
Çaresizlik anları

Çaresizlik anları

Korona hastası yaşlı Fransız yoğun bakım yatağı bulunamayınca kaderine terk edildi.
'Pes' dedirten kurnazlık

'Pes' dedirten kurnazlık

​Kontrol noktalarına takılmamak için WhatsApp hattı kurmuşlar.
İlk paylaşımı yaptı

İlk paylaşımı yaptı

​Koronavirüse karşı insan hareketlerini izliyor.
Evde canı<br>sıkılıyormuş

Evde canı
sıkılıyormuş

​Sabah akşam yapılan uyarılara rağmen hala sahile gidenler var.
Bu geceye dikkat

Bu geceye dikkat

​İstanbul dahil 4 ili ciddi anlamda etkileyecek.
Tören olmasa da gitti

Tören olmasa da gitti

​MHP lideri Bahçeli, Türkeş'in mezarı başında dua etti.
Ateşle oynuyorlar!

Ateşle oynuyorlar!

​Dünya durdu, onlar maçlara devam ediyor.
ABD'de<br>'sıkışıklık endeksi'

ABD'de
'sıkışıklık endeksi'

​İstanbul'da koronavirüsün yayılma hızı hesaplanabilir.
60 bini aştı

60 bini aştı

​Korkunç koronavirüs bilançosunda çarpıcı Çin detayı.
Odalara<br>yerleştiriliyor

Odalara
yerleştiriliyor

​3 TIR dolusu solunum cihazı Türkiye'de
Yüzde 41 azaldı

Yüzde 41 azaldı

​Koronavirüsten sonra merak ediliyordu, resmen açıklandı.
İzmirli yasak tanımıyor

İzmirli yasak tanımıyor

​Caddeler doldu taştı, ne eldiven var ne de maske...
Türkiye'den<br>müthiş cevap

Türkiye'den
müthiş cevap

​'Sığınmacıları alın' diyen Yunan'a: Kalsınlar, para yardımı yaparız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.