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BURSA AKTÜEL

Sokak köpeği 8 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı: Yanağını koparıyordu!

Bursa’nın İznik ilçesinde 8 yaşındaki bir çocuk, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yüzünden feci şekilde yaralanan M.A.D'yi bir kağıt toplayıcısı kurtardı. Küçük çocuğun yüzündeki izin kalıcı olacağı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Sokak köpeği 8 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı: Yanağını koparıyordu!
M.A.D.

Korkunç olay, sahil yolu İznik Orman İşletme Şefliği önünde yaşandı. Orman İşletme Şefi Kamil Doğan’ın oğlu olan 8 yaşındaki M.A.D. şefliğe gitmek için yolun karşından geçerken bir anda başıboş gezen sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

KAĞIT TOPLAYICISI KURTARDI

O esnada orada kağıt toplayan bir genç çocuğu kurtardı. Küçük çocuk yüzünden feci halde yaralandı. Hastaneye kaldırılan M.A.D. tedavi altına alındı.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı canını zor kurtardı: 12 gün hastanede yattım
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Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı canını zor kurtardı: 12 gün hastanede yattım

YÜZÜNDEKİ İZ KALICI

Doktorlar Küçük Mehmet’in yüzündeki yaranın izinin ömür boyu kalacağını ifade etti.


  • Köpek tarafından ısırılan küçük çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sokak köpeği dehşeti bitmiyor: 4 yaşındaki çocuk yaralandı
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Sokak köpeği dehşeti bitmiyor: 4 yaşındaki çocuk yaralandı

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Bir sokak köpeği dehşeti daha: Anne ve kız zor kurtuldu!
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Bir sokak köpeği dehşeti daha: Anne ve kız zor kurtuldu!
Kırşehir'de anne ve ilköğretim öğrencisi kızına sokak köpeği saldırdı. Köpeğin saldırdığı kızının çığlıkları üzerine anne kızının yardımına koşarken, çevredeki vatandaşlar da yardım etti. Görgü tanıkları: 'Vurmamıza rağmen köpeği alamadık. Köpek çok güçlü bir köpekti'dedi. Köpeğin uzaklaştırılmasının ardından anne ve kız hastaneye kaldırıldı.

Sokak köpekleri ahıra saldırdı: 20 keçi telef oldu, 21 keçi yaraladı
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Bu gün sabah saatlerinde Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi Yatılı Bölge Ortaokulu yakınlarında Recep Olca adlı vatandaşın ahırına köpekler saldırdı. Saldırı sonucu 20 keçi yavrusu olan oğlak telef oldu 21 keçi yavrusu olan oğlak ise yaralandı.
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Küçükbaş hayvan üreticisi Recep Olca, Yaşadığımız olayın şokunu üzerimizden atamıyoruz. Keçi yavrularımıza, etrafı sağlam bir şekilde tel örgüyle örmüş olduğumuz alanda bakıp besliyorduk.
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Ahırımızın kapı girişinin alt kısmında ilçe merkezinde dolaşan başı boş köpek mi yoksa sahipli köpek mi bilmiyorum ama sabah ahırıma geldiğimde 4 tane köpek ahırımdaydı ve bu köpekler beni görür görmez ahırımın giriş kapsından tellerin altından çıkarak kaçtı.
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Ahırımın giriş kapısına geldiğimde şok bir manzarayla karşılaştım ve ahırımın içindeki hayvanlarımın bazıları yerde çırpınarak can çekişiyordu, bazıları ise cansız bir şekilde yerde uzanmıştı. Bu ahırıma giren 4 köpek ahırımın giriş kapısındaki telleri zorlayıp kaldırmaları sonucu ahırıma girmişler ve ahırımda mevcut bulunan 20 adet küçük baş hayvanım olan oğlağı telef ettiler. 21 oğlağı da yaraladılar.
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Ciddi anlamda bana zarar verdiler, 12 nüfuslu bir aileyim. Zaten maddi durumum iyi değil, geçimlerimizi zor şartlar altında sürdürmekteyim, ailece bu hayvanlara bakarak geçimlerimizi sağlamaya çalışmaktaydık.
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Bir yıllık tüm emeğimiz boşa gitti. Sadece bu sene 40 bin TL civarında borç edinerek bu hayvanların beslemesinde harcadım. Tek geçim kaynağımız bu hayvanlarımızda oda yok oldu ve şu anda çaresiz bir şekildeyiz. Çoluk çocuğumuzun rızkı böylece ziyan oldu, tek isteğimiz eskisi gibi geçimlerimizi sağlayabilmemiz ve borçlarımı ödeyebilmem için yetkililerden ve hayırseverlerin bize yardım etmesidir dedi.
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Öte yandan, vatandaşlar ilçede aynı olayların son aylarda üsten üstte birçok kez yaşandığını yetkililerin bir an önce tedbir almasını istedi.
Sokak köpekleri ahıra saldırdı: 20 keçi telef oldu, 21 keçi yaraladı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren sokak köpekleri, keçi yavrusu olan oğlak sürüsüne saldırdı. Köpekler 20 oğlağı telef ederken 21 oğlağı da yaraladı. Hayvanların sahibi yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.
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