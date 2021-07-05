Sokak köpeği 8 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı: Yanağını koparıyordu!
Bursa’nın İznik ilçesinde 8 yaşındaki bir çocuk, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yüzünden feci şekilde yaralanan M.A.D'yi bir kağıt toplayıcısı kurtardı. Küçük çocuğun yüzündeki izin kalıcı olacağı öğrenildi.
Korkunç olay, sahil yolu İznik Orman İşletme Şefliği önünde yaşandı. Orman İşletme Şefi Kamil Doğan’ın oğlu olan 8 yaşındaki M.A.D. şefliğe gitmek için yolun karşından geçerken bir anda başıboş gezen sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
KAĞIT TOPLAYICISI KURTARDI
O esnada orada kağıt toplayan bir genç çocuğu kurtardı. Küçük çocuk yüzünden feci halde yaralandı. Hastaneye kaldırılan M.A.D. tedavi altına alındı.
YÜZÜNDEKİ İZ KALICI
Doktorlar Küçük Mehmet’in yüzündeki yaranın izinin ömür boyu kalacağını ifade etti.
Köpek tarafından ısırılan küçük çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.