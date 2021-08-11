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İSTANBUL

Sokak köpeğini sopayla döven şüpheli yeniden gözaltında

İstanbul Ataşehir'de dün tavuk ve civcivlerini kovaladığı gerekçesiyle "Duman" isimli sokak köpeğini sopayla öldüresiye döven kişi yeniden gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Sokak köpeğini sopayla döven şüpheli yeniden gözaltında
Dün gözaltına alınıp serbest bırakılan Hasan Kızıl bugün tekrar gözaltına alındı.

İstanbul Ataşehir'de dün bir kişinin, tavuk ve civcivlerini kovaladığı gerekçesiyle "Duman" isimli sokak köpeğini sopayla öldüresiye dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansımış, gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Köpeği feci şekilde dövdü


Ataşehir Ferhatpaşa'da iddiaya göre, mahalle sakinlerinin "Duman" adını verdikleri sokak köpeği, Hasan Kızıl'a ait tavuk ve civcivleri kovaladı. Buna sinirlenen Kızıl, eline aldığı sopayla köpeği öldüresiye dövdü. Mahalledeki hayvansever, kendisine bildirilen yaralı haldeki köpeği Ataşehir'de bulunan veteriner kliniğine götürdü.

Civcivlerini kovalayan köpeği sopayla öldüresiye dövdü
OYNAT 00:58
Civcivlerini kovalayan köpeği sopayla öldüresiye dövdü
Ataşehir'de bir kişinin, tavuk ve civcivlerini kovaladığı gerekçesiyle 'Duman' isimli sokak köpeğini sopayla öldüresiye dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kafasında kırıklar oluşan köpek hayvanseverler tarafından tedavi için kliniğe götürüldü.


Tekrar gözaltına alında

Dün polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hasan Kızıl, karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bugün ise Kızıl, savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Hasan Kızıl, Kartal Anadolu Adliyesine sevk edildi.

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