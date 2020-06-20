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Gündem Sokak köpekleri koyun sürüsüne saldırdı 5 koyun telef oldu
AYDİN

Sokak köpekleri koyun sürüsüne saldırdı: 5 koyun telef oldu

Aydın’ın Söke ilçesinde, 4 sokak köpeği, koyun sürüsüne saldırdı. 5 koyun telef oldu, 12 koyun yaralandı. Doğanbey Mahalle Muhtarı Serdar Sarıkurt, "Çok sayıda sokak köpeği var. Sabah koyunlara saldırmışlar. Hayvanların bazıları telef olmuş bazıları yaralanmış. Vatandaşlar da korku içinde. Bir an önce, Söke’ye bir hayvan barınağı yapılmasını ve tüm başıboş köpeklerin orada toplanmasını istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Yaralı koyunlarını kendi imkanları ile tedavi etmeye çalışan vatandaşlar, olaya tepki gösterdi.
Yaralı koyunlarını kendi imkanları ile tedavi etmeye çalışan vatandaşlar, olaya tepki gösterdi.

Aydın'ın Doğanbey Mahallesi'nde, bu sabah sürü halinde gezen koyunlara 4 sokak köpeği saldırdı.
Aç kaldıkları için saldırdıkları öne sürülen köpeklere, vatandaşlar müdahale etti. Ancak 5 koyun telef oldu, 12 koyun yaralandı.

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Elektrik akımına kapılıp telef oldular

Yaralı koyunlarını kendi imkanları ile tedavi etmeye çalışan vatandaşlar, olaya tepki gösterdi.

Koyunların bazıları telef olurken bazıları yaralandı

Yaralı koyunlarını kendi imkanları ile tedavi etmeye çalışan vatandaşlar, olaya tepki gösterdi. Doğanbey Mahalle Muhtarı Serdar Sarıkurt, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Çok sayıda sokak köpeği var. Sabah koyunlara saldırmışlar. Hayvanların bazıları telef olmuş bazıları yaralanmış. Vatandaşlar da korku içinde. Bir an önce, Söke’ye bir hayvan barınağı yapılmasını ve tüm başıboş köpeklerin orada toplanmasını istiyoruz. Bugün koyuna yarın başka bir şeye saldırabilirler."

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Yaralı koyunlarını kendi imkanları ile tedavi etmeye çalışan vatandaşlar, olaya tepki gösterdi.
Yaralı koyunlarını kendi imkanları ile tedavi etmeye çalışan vatandaşlar, olaya tepki gösterdi.

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