Sokak köpekleri koyun sürüsüne saldırdı: 5 koyun telef oldu Aydın’ın Söke ilçesinde, 4 sokak köpeği, koyun sürüsüne saldırdı. 5 koyun telef oldu, 12 koyun yaralandı. Doğanbey Mahalle Muhtarı Serdar Sarıkurt, "Çok sayıda sokak köpeği var. Sabah koyunlara saldırmışlar. Hayvanların bazıları telef olmuş bazıları yaralanmış. Vatandaşlar da korku içinde. Bir an önce, Söke’ye bir hayvan barınağı yapılmasını ve tüm başıboş köpeklerin orada toplanmasını istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi 20 Haziran 2020, 16:34 DHA