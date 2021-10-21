Gündem Sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken ayağını kırdı Futbol hayatı bitti
KOCAELİ

Sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken ayağını kırdı: Futbol hayatı bitti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde amatör futbol takımı Tavşancılspor'un oyuncusu 20 yaşındaki Yiğit Çetin, kendisine saldıran köpeklerden kaçarken düşüp sol ayağını kırdı. Çetin, "12 yıldır futbol oynuyorum. Futbol ile ilgili hedef ve hayallerim var. Antalya Kevserspor'a gidecektim. 6 köpek yüzünden futbol hayatım tamamen bitti" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken ayağını kırdı: Futbol hayatı bitti
Yiğit Çetin

Dilovası ilçesinde amatör futbol takımı Tavşancılspor'da stoper olarak oynayan Yiğit Çetin, pazartesi günü, Salih Gün Stadyumu'nda antrenman yaptıktan sonra Tavşancıl Mahallesi'ndeki evine giderken arkadaşı ile 6 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçan Çetin, evine yaklaşık 100 metre kala 9 Eylül Parkı'na geldi. Parkın girişindeki kaygan zemin nedeniyle dengesini kaybedip düşen Çetin'in sol ayağı, eklem yerinden kırıldı. Ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi'ne götürülen Yiğit, ameliyat oldu.

Dragos sahilde başıboş köpek dehşeti
GÜNDEM
Dragos sahilde başıboş köpek dehşeti

'ALTI KÖPEK ÜZERİMİZE DOĞRU KOŞMAYA BAŞLADI'

İdman çıkışı mahallelerinde köpeklerin saldırısına uğradığını belirten Yiğit Çetin, "Arkadaşım ile birlikte idman çıkışı eve geliyorduk. Altı köpek üzerimize doğru koşmaya başladı. Dibimize kadar yaklaştı. Parka doğru koşmaya başladım. Parkın girişi kaygan olduğu için ayağım kaydı. Sol ayağımın üzerine düştüm; ayağım, eklem yerinden kırıldı ayağım. Profesyonel futbolcu olma yönünde ilerliyordum. Altı köpek yüzünden futbol hayatım tamamen bitti" dedi.

Sokak köpeği 8 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı: Yanağını koparıyordu!
GÜNDEM
Sokak köpeği 8 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı: Yanağını koparıyordu!

'PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK KÖTÜYÜM'

Doktorlar tarafından futbol hayatının bittiği söylenen ve bu nedenle psikolojisinin çok kötü olduğunu anlatan Çetin, "Tavşancılspor'da oynuyordum. Aynı zamanda 12 yıldır da futbol oynuyordum. Hedefim vardı; bu sene Antalya Kevserspor'a gidecektim. Psikolojik olarak çok kötüyüm ve resmen çöktüm. Cuma günü ameliyat olacağım. Kalıcı bir engeli olacak mı, bilemiyorum ama futbol hayatım tamamen bitti. Yürümeme engel olup olmayacağı yönünde şu anda bir bilgim yok. Futbol oynayamamak çok kötü bir duygu. Futbolcu olmak benim hayalim ve hedefimdi" diye konuştu.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı canını zor kurtardı: 12 gün hastanede yattım
GÜNDEM
Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı canını zor kurtardı: 12 gün hastanede yattım

Gaziosmanpaşa'da sokak köpeklerini besleyen ailenin tehdit edilip evleri taşlandı iddiası
GÜNDEM
Gaziosmanpaşa'da sokak köpeklerini besleyen ailenin tehdit edilip evleri taşlandı iddiası
Kadıköyde Fenerbahçe öne geçti

Kadıköy'de
Fenerbahçe öne geçti

UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 19.45'te başlayacak.​
Rusyada 11ler belli oldu

Rusya'da 11'ler belli oldu

​Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Yarıya yakını 30 yaş altında

​Bakan Koca günlük vaka tablosunu paylaştı.

​Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li vekili ihya etti.

Cadde göle döndü

Cadde göle döndü

Vana arızası sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.