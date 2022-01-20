​Sokak lezzetlerine profesyonel dokunuş: Mobil mutfaklar yerli lezzetleri markalaştıracak

Antalya’da ziyarete açılan 32.ANFAŞ Hotel Equipment ve 28.ANFAŞ Food Product Fuarları, Ar-Ge yatırımlarına, yenilikçi ve inovatif markalara ev sahipliği yaptı. Fuarda ilk kez yer alan ‘Vegan Market’ dikkat çekerken; renkli fırınlar, mobil mutfak sistemleri, insansı robot Mini ADA, dumansız ve kokusuz pişirme üniteleri de yoğun ilgi gördü.

Hepimizin vazgeçilmezi sokak lezzetlerine inovatif bir çözüm getirilerek, profesyonel mutfakların mobil halı geliştirildi. Pilav, kokoreç, köfte derken onlarca seyyar lezzet yeni bir döneme hazırlanacak ve sokak lezzetlerine teknoloji dokunacak.

BU ŞEFLER MOBİL

Ruhsatlandırma sorunları nedeniyle ‘strett food concept’ ülkemizde çok yaygın olmasa da mobil mutfak sistemleri her geçen gün talep görüyor.

Atiker Şirketler Grubu’nun bir markası olan ‘MobilCeff’in farklı amaçlara yönelik olarak tasarladığı karavan tipi mobil mutfak özelliği ile dikkat çekti.

MobilCeff Proje Sorumlusu Batuhan Çora, bu yenilikçi ürünlerinin çıkış “Avrupa’da bu tür araçlar çok yaygın. ‘Biz de üretebiliriz’ düşüncesiyle yola çıktık. 6 yıl önce çok ciddi bir Ar-Ge sürecine girdik. Yüzde 99’u yerli diyebileceğimiz fiber döküm içi paslanmaz çelik olan bu mobil mutfak sistemleri araçlarımızı üretmeyi başardık. İçinde 3 kişi rahatlıkla çalışabilir ve her türlü yemek grubuna dair ürün bu aracımızda rahatlıkla hazırlanabilir” dedi.

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Robot Mini ADA fuarın en gözde teknolojik ürünü oldu.

Fuarın gözdesi yerli robot ADA

Türkiye’nin Yerli Robotik Markası AKINROBOTICS tarafından üretilen insansı robot Mini ADA fuarın en gözde teknolojik ürünü oldu. 3. İstanbul Havalimanı başta olmak üzere önemli konsept oteller, etkinliklerde karşılama ve insanlara yardımcı olma noktasında çözüm üreten bu robot, tam 4 dil biliyor. Kendi yazılımları ve dış plastik aksamı dahil her şeyiyle öz be öz Türk yapımı olan bu Mini ADA hizmet sektöründe önemli bir açığı kapatacak.