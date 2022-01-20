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ANTALYA

Sokak lezzetlerine profesyonel dokunuş: Mobil mutfaklar yerli lezzetleri markalaştıracak

Köftecisi, pilavcısi ile bilinen sokak lezzetlerine teknoloji dokundu. Karavan konseptine göre hazırlanan mobil profesyonel mutfaklar, seyyar satıcılara rakip olduğu gibi yerli lezzetleri markalaştıracak.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
​Sokak lezzetlerine profesyonel dokunuş: Mobil mutfaklar yerli lezzetleri markalaştıracak
Antalya’da ziyarete açılan 32.ANFAŞ Hotel Equipment ve 28.ANFAŞ Food Product Fuarları, Ar-Ge yatırımlarına, yenilikçi ve inovatif markalara ev sahipliği yaptı. Fuarda ilk kez yer alan ‘Vegan Market’ dikkat çekerken; renkli fırınlar, mobil mutfak sistemleri, insansı robot Mini ADA, dumansız ve kokusuz pişirme üniteleri de yoğun ilgi gördü.

Hepimizin vazgeçilmezi sokak lezzetlerine inovatif bir çözüm getirilerek, profesyonel mutfakların mobil halı geliştirildi. Pilav, kokoreç, köfte derken onlarca seyyar lezzet yeni bir döneme hazırlanacak ve sokak lezzetlerine teknoloji dokunacak.

BU ŞEFLER MOBİL

Ruhsatlandırma sorunları nedeniyle ‘strett food concept’ ülkemizde çok yaygın olmasa da mobil mutfak sistemleri her geçen gün talep görüyor.

Atiker Şirketler Grubu’nun bir markası olan ‘MobilCeff’in farklı amaçlara yönelik olarak tasarladığı karavan tipi mobil mutfak özelliği ile dikkat çekti.

MobilCeff Proje Sorumlusu Batuhan Çora, bu yenilikçi ürünlerinin çıkış “Avrupa’da bu tür araçlar çok yaygın. ‘Biz de üretebiliriz’ düşüncesiyle yola çıktık. 6 yıl önce çok ciddi bir Ar-Ge sürecine girdik. Yüzde 99’u yerli diyebileceğimiz fiber döküm içi paslanmaz çelik olan bu mobil mutfak sistemleri araçlarımızı üretmeyi başardık. İçinde 3 kişi rahatlıkla çalışabilir ve her türlü yemek grubuna dair ürün bu aracımızda rahatlıkla hazırlanabilir” dedi.

Robot Mini ADA fuarın en gözde teknolojik ürünü oldu.
Robot Mini ADA fuarın en gözde teknolojik ürünü oldu.

Fuarın gözdesi yerli robot ADA

  • Türkiye’nin Yerli Robotik Markası AKINROBOTICS tarafından üretilen insansı robot Mini ADA fuarın en gözde teknolojik ürünü oldu. 3. İstanbul Havalimanı başta olmak üzere önemli konsept oteller, etkinliklerde karşılama ve insanlara yardımcı olma noktasında çözüm üreten bu robot, tam 4 dil biliyor. Kendi yazılımları ve dış plastik aksamı dahil her şeyiyle öz be öz Türk yapımı olan bu Mini ADA hizmet sektöründe önemli bir açığı kapatacak.
Avrupa'nın en iyi sokak lezzetleri
FOTOĞRAF 13
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Çek Cumhuriyeti: Trdelnik Hamuruna tarçın ve rendelenmiş fındık ekleniyor, üstü şekerle kaplanıyor.
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Yunanistan: Souvlaki Kuzu ya da tavuk etini soğan, domates ve patates kızartmasıyla harmanlayıp lavaş ekmeğine sarıp servis ediyorlar
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Belçika: Waffle Gevrek bir hamur çikolata sosu, krema, çilek ya da muz ile sunuluyor
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İsviçre: Pretzel Gevrek hamur tereyağı, peynirle ya da tatlı bir şeylerle yenebiliyor.
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İngiltere: Fish and Chips Balık ve patates kızartmasıyla harika bir seçenek
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İtalya: Gelato Yani dondurma. Satış yerlerinde taze yapılıp o şekilde servis ediliyor
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Polonya: Oscypek Krakow'dan gelen koyun peynirleri ızgara şekilde kızılcık reçeliyle veriliyor.
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Finland: Korvapuusti Bu tarçınlı çörekler kahveyle harika gidiyor
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Türkiye: Simit Gevrek hamur önce pekmeze sonra susama batırılır, peynirle ve çayla harika birbirine çok yakışır
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Fransa: Crêperies İncecik açılan krep hamurlarına her yerde karşılaşabilirsiniz. Fransa'da tereyağı, peynir ve reçelle satılıyor
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Hollanda: Oliebollen Başta Amsterdam olmak üzere tüm Hollanda'da popüler ve biraz 'Donut'a benziyor. Mayalı hamurdan yapılıyor, içinde elma ve kuru üzüm yer alıyor.
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Ukrayna: Vareniki Bir tür mantı vareniki. Meyvelerle tatlı olarak hazırlandığı gibi, patates ve peynir gibi malzemelerle tuzlu da yapılıyor.
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İspanya: Churros Şekerli gevrek hamur çikolataya bulanıp da yenebiliyor
Avrupa'nın en iyi sokak lezzetleri
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