Sokak ortasında kızına şiddet uygulayan anne adliyede

Tuzla’da kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli A.K. isimli kadın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi
Alınan bilgiye göre, Tuzla’da bir kadının kızıyla sokakta yürüdüğü sırada kızını kolundan çekerek yere düşürdüğü kamera kayıtlarına yansıdı.
Görüntülerin yayınlanmasının ardından ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.
İsminin A.K. olduğu öğrenilen kadının adresine ulaşan ekipler şahsı gözaltına aldı. Kız çocuğu da ekipler tarafından koruma altına alındı.
A.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, kızı da koruma amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlilerine teslim edildi.