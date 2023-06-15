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Sokak röportajında 'asgari ücretli ölsün' diyen şahsın Suriyeli değil Şanlıurfalı olduğu ortaya çıktı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir sokak röportajında Suriyeli olduğunu iddia ederek, "25 bin TL kazanıyorum, vergi ödemiyorum, asgari ücretli ölsün" diyen kişinin Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Türk vatandaşı olduğunu bildirdi.

13:38 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şahısla ilgili adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Şahısla ilgili adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Hükümeti eleştiren içerikler paylaşan bir Youtube kanalı, 11 Haziran tarihinde "'Biraz gözünüzü açın..!' diyen Suriyeli 'Vergi Ödemiyorum' dedi" başlığıyla bir video paylaştı. İstanbul Mecidiyeköy'de çekilen görüntülerde kendisini Suriyeli olarak tanıtan şahsın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bugün yaptığı açıklamada,
"Suriyeliyim, 25 bin TL kazanıyorum ve vergi ödemiyorum. Asgari ücretli ölsün"
diyen şahsın beyanlarının doğru olmadığını ifade etti.

Sokak röportajında iddiayı ortaya atan kişinin Suriyeli değil Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin nüfusuna kayıtlı bir Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Yapılan araştırmalar neticesinde, röportajı veren şahsın Şanlıurfa / Viranşehir nüfusuna kayıtlı bir Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir. Şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde Suriyeli olduğunu iddia ederek, 'Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum ve vergi ödemiyorum' şeklinde açıklamalarda bulunan şahsın beyanları doğru değildir."





#İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Suriyeli
#sokak röportajı
41 dakika önce
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