Sokak röportajında 'asgari ücretli ölsün' diyen şahsın Suriyeli değil Şanlıurfalı olduğu ortaya çıktı

Şahısla ilgili adli işlem başlatıldığı belirtildi.
Hükümeti eleştiren içerikler paylaşan bir Youtube kanalı, 11 Haziran tarihinde "'Biraz gözünüzü açın..!' diyen Suriyeli 'Vergi Ödemiyorum' dedi" başlığıyla bir video paylaştı. İstanbul Mecidiyeköy'de çekilen görüntülerde kendisini Suriyeli olarak tanıtan şahsın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Sokak röportajında iddiayı ortaya atan kişinin Suriyeli değil Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin nüfusuna kayıtlı bir Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı.