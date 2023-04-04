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Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kadının cezası belli oldu

İstanbul Kadıköy'de yapılan bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve torunlarına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K adlı şahsa "ev hapsi" verildi.

12:56 . 4/04/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Bir sokak röportajı sırasında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan
Tülay K,
emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüphelinin, şeker hastalığı bulunduğunu, mikrofon kendisine uzatılınca da böyle bir konuşma yaptığını, söylediklerinin suç olduğunu bilmediğini belirterek, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Tülay K, ifadesinin ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Adli kontrol tedbiri getirildi

Hakimlik, tutuklama talebini reddederek, şüpheli Tülay K. hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri getirdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, şüphelinin tutuklanmayıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yaptığı itiraz da hakimlik tarafından kabul edilmedi.

#Tülay K
#Recep tayyip erdoğan
#ev hapsi
44 dakika önce
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