Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kadının cezası belli oldu

İstanbul'da yapılan bir sokak röportajında mikrofon uzatılan kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti seçmenine ağza alınmayacak sözlerle tehditler savurdu. Erdoğan'ın torunlarına kadar skandal ifadeler kullanan kadına, muhabir de teşekkür etti. Görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.