|
Gündem

Sokak röportajında 'uyuşturucu satıyorum' demişti: Gözaltına alındı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında 'Uyuşturucu satıyorum' ifadelerini kullanan U.A. isimli genç, polis ekiplerince gözaltına alındı. U.A. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

11:48 . 4/08/2023 Cuma
DHA
Söz konusu sokak röportajına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.

Söz konusu sokak röportajına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.

Sancaktepe'de geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında mikrofon uzatılan genç,
'İllegal ne iş yapıyorsunuz'
sorusuna
'Ben hap satıyorum, uyuşturucu satıyorum. Dolandırıcılık yapıyorum'
diye cevap verdi.

'Bunları yayınlayabilirsiniz'

Soruyu soran kişinin
'Şaka mı, ben senin yapmadığını ümit ediyorum'
sözlerine ise genç,
'Şaka değil yapıyorum. Bunları yayınlayabilirsiniz. Bu devirde yapılmayacak iş değil'
diyerek karşılık verdi.
  • Söz konusu sokak röportajına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.

Emniyet harekete geçti: Evine baskın düzenlendi

Görüntülerin ardından İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler U.A. olduğunu belirledikleri şüphelinin Sancaktepe'de oturduğunu tespit etti. U.A.'nın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda U.A. yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 51 tabanca fişeği ele geçirildi.

  • Uyuşturucu dahil çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen U.A. hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek' suçundan adli işlem başlatıldı.


Sokak röportajında 'uyuşturucu satıyorum' demişti gözaltına alındı
Sokak röportajında 'uyuşturucu satıyorum' demişti gözaltına alındı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında 'Uyuşturucu satıyorum' ifadelerini kullanan U.A. isimli genç, polis ekiplerince gözaltına alındı. U.A. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirmek' suçundan adli işlem başlatıldı. Sancaktepe'de geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında mikrofon uzatılan genç, 'İllegal ne iş yapıyorsunuz' sorusuna 'Ben hap satıyorum, uyuşturucu satıyorum. Dolandırıcılık yapıyorum' diye cevap verdi. Soruyu soran kişinin 'Şaka mı, ben senin yapmadığını ümit ediyorum' sözlerine ise genç, 'Şaka değil yapıyorum. Bunları yayınlayabilirsiniz. Bu devirde yapılmayacak iş değil' diyerek karşılık verdi. Söz konusu sokak röportajına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı. Görüntülerin ardından İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler U.A. olduğunu belirledikleri şüphelinin Sancaktepe'de oturduğunu tespit etti. U.A.'nın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda U.A. yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 51 tabanca fişeği ele geçirildi. Uyuşturucu dahil çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen U.A. hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek' suçundan adli işlem başlatıldı.


#İstanbul
#Sancaktepe
#uyuşturucu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?