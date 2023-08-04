Sokak röportajında 'uyuşturucu satıyorum' demişti: Gözaltına alındı

Söz konusu sokak röportajına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.
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- Söz konusu sokak röportajına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.
Emniyet harekete geçti: Evine baskın düzenlendi
Görüntülerin ardından İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler U.A. olduğunu belirledikleri şüphelinin Sancaktepe'de oturduğunu tespit etti. U.A.'nın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda U.A. yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 51 tabanca fişeği ele geçirildi.
- Uyuşturucu dahil çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen U.A. hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek' suçundan adli işlem başlatıldı.