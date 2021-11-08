Sokak sokak gezip kayıp oğlunu arıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Bugün hem Azerbaycan'ın hem de Türkiye'nin kutlu günüdür

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.



8 Kasım'ın önemli bir gün olduğunun altını çizen Akbaşoğlu, '30 yıl boyunca Ermenistan'ın işgali altında kalmış olan Azerbaycan toprağı Karabağ'ın özgürlüğüne kavuştuğu ve tekrar Azerbaycan'ın öz toprakları olduğu büyük zaferin 1. yıl dönümü. Karabağ Zaferimiz kutlu olsun. Bugün hem Azerbaycan'ın hem de Türkiye'nin kutlu günüdür .' dedi.