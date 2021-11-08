Gündem Sokak sokak gezip kayıp oğlunu arıyor
ADANA

Sokak sokak gezip kayıp oğlunu arıyor

Adana’da 45 gün önce haftalığını annesine verip, akşam evden ayrılan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Muhammet Yüksekdağ'ın ailesi, oğullarının hayatından endişe ediyor. Cemal Yüksekdağ ve ailesi sokak sokak gezip oğullarını arıyor.

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Haber Merkezi DHA
Sokak sokak gezip kayıp oğlunu arıyor
Cemal Yüksekdağ.

Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi’nde oturan Yüksekdağ ailesinin 16 yaşındaki tek çocukları Muhammet Yüksekdağ, 25 Eylül'de çalıştığı oto yıkamacıdan çıkıp eve geldi.

  • Annesine haftalığını veren Yüksekdağ, yanına 20 TL alarak evden ayrıldı. Yüksekdağ’dan bir daha haber alınamadı. Polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunan Yüksekdağ ailesi, bastırdığı afişlerle kapı kapı dolaşarak çocuklarını aramaya başladı. Kentte gitmedikleri yer kalmayan aile, oğullarının bulunması için yardım bekliyor.

Muhammet Yüksekdağ (16).
Muhammet Yüksekdağ (16).

‘HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ’

Cemal Yüksekdağ, oto yıkamacıda çalışan oğlu Muhammet’in haftalığını annesine verdikten sonra evden ayrıldığını ve bir daha da geri dönmediğini belirterek, “Afişler bastırdık, kapı kapı dolaştık ancak bulamadık. Gece-gündüz demeden, 40-50 kişiyle aradık. Bakmadığımız bahçe, tarla kalmadı. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Oğlumun kimseyle bir sorunu yok. Hayatından endişe ediyoruz ve bir an önce bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

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İstanbul'da geniş çaplı denetim: Kayıp ihbarı bulunan 17 yaşındaki kız takside bulundu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih başta olmak üzere İstanbul Genelinde Yeditepe Huzur Denetimi yaptı.
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Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulamaya, Özel Harekat Polisi, Polis helikopteri ve narkotik köpekleri de destek verdi.
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Durdurulan araçlar tek tek aranırken, araçta bulunanlara yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı.
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Durdurulan taksilerdeki yabancı turistlerin de pasaportları kontrol edildi. <br>
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Kadıköy'de yapılan uygulamada durdurulan taksiden inen 2 kadından birinin ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapıldığı ve arandığı belirlendi.
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Taksiden indirilen 17 yaşındaki kız, ailesine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.
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Uygulama noktalarında durdurulan otomobiller hep polisler tarafından hem de narkotik köpekleri tarafından didik didik arandı. Polis helikopteri de uygulama noktaları üzerinde denetim yaptı.
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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı &nbsp;
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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı &nbsp;
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İstanbul'da geniş çaplı denetim: Kayıp ihbarı bulunan 17 yaşındaki kız takside bulundu
İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yapılan 'Yeditepe Huzur' denetimlerinde durdurulan araçlar tek tek arandı, araçta bulunanların GBT'si yapıldı. Kadıköy'de durdurulan takside hakkında kayıp ihbarı bulunan 17 yaşındaki bir kız bulundu.

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