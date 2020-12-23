Gündem Sokakta çıplak dolaştırılan adam ilişkiyi kabul etti İlişkim vardı ama çıplak dolaştırdıkları için şikayetçiyim
İSTANBUL

Sokakta çıplak dolaştırılan adam ilişkiyi kabul etti: İlişkim vardı ama çıplak dolaştırdıkları için şikayetçiyim

Sokakta çıplak dolaştırılan adam ilişkiyi kabul etti: İlişkim vardı ama çıplak dolaştırdıkları için şikayetçiyim

Küçükçekmece'de sokakta çıplak dolaştırılan M.K. ile şüpheli M.T.'nin ifadeleri ortaya çıktı. Eşiyle boşanma aşamasında olan M.T., eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü M.T.'ye oturdukları mahalleden taşınması için haber gönderdiğini taşınmaması üzerine çağırıp darp ederek çıplak gezdirdiklerini söyledi. Çıplak dolaştırılan M.K. ise ilişkiyi kabul ederek, ''Beni çıplak olarak gezdirdikleri için şikayetçiyim'' dedi.

Haber Merkezi DHA
Darp edilen M.K., Küçükçekmece'de çırılçıplak dolaştırıldı.
Darp edilen M.K., Küçükçekmece'de çırılçıplak dolaştırıldı.

Küçükçekmece Halkalı'da eşi B.T. ile boşanma aşamasında olan M.T, eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü M.K.'yi konuşmak için bir yakını aracılığıyla buluşmaya çağırdı. Konuşmayı kabul edip buluşma noktasına gelen M.K. ile M.T arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
M.T. yakınının da yardımıyla darp ettiği M.K.'yi çırılçıplak soydu. Daha sonra ikili kollarına girdikleri M.T.'yi cadde boyunca dolaştırdı. O anları ise vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti. Olay yerinde devriye görevi yapan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çıplak adamın üzerini çöp poşetiyle kapattı. Gözaltına alınan 3 kişi Halkalı Polis Merkezi'ne götürüldü.

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'BU MAHALLEDEN TAŞIN DEDİM HATTA HABER GÖNDERDİM'

İşlemlerinin ardından serbest bırakılan M.T ve M.K.'nın ifadeleri ortaya çıktı.

M.T.'nin, "Ben eşimle ilişkisi olduğunu duyunca kabullenemedim. Aynı mahallede oturan M.K.'ya mahalleden taşınmasını istedim. Hatta daha sonrasında da haber gönderdim. Eşimle boşanma aşamasındayız. Bu mahalleden taşınsın diye. Ancak hiçbir zaman dinlemedi. Birkaç gündür de eşim evden gitti. M.K.'nın yerini bileceğini tahmin ederek yakınıma arattım. Buluştuk. Kendisine sorunca tartışma çıktı. Sonra araca bindirip darp ettik. Sonra da çıplak gezdirdik" dediği öğrenildi.

'BENİ ÇIPLAK GEZDİRDİKLERİ İÇİN ŞİKAYETÇİYİM'

M.K.'nin ise ifadesinde, "Beni çıplak olarak gezdirdikleri için kendilerinden şikayetçiyim. Eşi B.T.'yle sosyal medya üzerinden tanıştık. Önce sosyal medyadan yazıştık. Sonra telefonlarımızı birbirimize verdik. Telefonla görüşmeler yaptık. Sonra da birkaç kez bir araya geldik" dediği kaydedildi. 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Öte yandan kayıp olduğu öne sürülen B.T.'nin de kadın sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.

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