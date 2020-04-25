Sokakta uyuşturucu satan iki kız tutuklandı: Otel odalarından uyuşturucu fışkırdı

Gündem

Bakırköy'de büyük panik: Çantamda bomba var deyip raylara oturdu

İstanbul Bakırköy'de Marmaray raylarına oturarak sırt çantasında bomba olduğunu söyleyen bir kişi hareketliliğe neden oldu. Polisin yaklaşık 1 saatlik çabası sonrası ikna edilen şahıs, polis merkezine götürüldü. Çantasından kıyafet çıkan şüphelinin psikolojik sorunları olduğu belirlendi.