Sokakta uyuşturucu satan iki kız tutuklandı: Otel odalarından uyuşturucu fışkırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö. (17) ve B.K. (19) adlı iki kız tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokakta uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda, geçen perşembe günü, uyuşturucu sattıkları belirlenen M.Ö. ve B.K. adlı kızların, kaldıkları otel odasında arama yapıldı. Otel odasında 336 uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan iki kız, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.