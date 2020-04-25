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Gündem Sokakta uyuşturucu satan iki kız tutuklandı Otel odalarından uyuşturucu fışkırdı
MUĞLA

Sokakta uyuşturucu satan iki kız tutuklandı: Otel odalarından uyuşturucu fışkırdı

Bodrum'da M.Ö. ve B.K. adlı kızların sokakta uyuşturucu sattığı ihbarını alan polis ekipleri düzenledikleri baskın ile kızları kıskıvrak yakaladı. Kızların kaldıkları otel odasında arama yapan ekipler, 336 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan iki kız, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
M.Ö. (17) ve B.K. (19) adlı iki kız uyuşturucu satmaktan tutuklandı.
M.Ö. (17) ve B.K. (19) adlı iki kız uyuşturucu satmaktan tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö. (17) ve B.K. (19) adlı iki kız tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokakta uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda, geçen perşembe günü, uyuşturucu sattıkları belirlenen M.Ö. ve B.K. adlı kızların, kaldıkları otel odasında arama yapıldı. Otel odasında 336 uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan iki kız, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

DHA

DHA
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