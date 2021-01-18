Gündem Sokaktaki karın temizlenmesini istemeyen çocuğun talebi gülümsetti Arabalar gelip yolları açıyor açmamaları için bir yol var mı?
KOCAELİ

Sokaktaki karın temizlenmesini istemeyen çocuğun talebi gülümsetti: Arabalar gelip yolları açıyor açmamaları için bir yol var mı?

Kocaeli’de kar yağışı sonrasında evlerinin önündeki yolda biriken karın temizlenmemesini isteyen bir çocuk, belediye çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Azalmasını istemediği kar birikintisinin temizlemesini istemeyen çocuk ile çağrı merkezi çalışanı arasındaki konuşma ise ilginç diyalogların oluşmasına sebep oldu.

Haber Merkezi İHA
Kocaeli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Kocaeli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kocaeli’de 4 gündür süren kar yağışı sonrasında yollarda biriken kar kütlelerini temizlemek için çalışmalar sürüyor. Evlerinin önündeki yolda bulunan karın temizlenmesini isteyemeyen bir çocuk ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezini arayarak temizlik çalışmalarının yapılmamasını istedi. Karın azalmasını istemediğini söyleyen çocuğun talebi sonrasında telefonun diğer ucundaki çağrı merkezi çalışanı ise çalışmaların gerekliliği hakkında küçük çocuğa bilgiler verdi. Talep sonrasında şaşkınlık yaşayan çağrı merkezi çalışanı, kar sevdalısı çocuğa park ve bahçede bulunan karla oynaması tavsiye etti.
"Çünkü karlar azalıyor burada"

Karların temizlenmemesini isteyen çocuk, “Bizim buraya kar yağdı. Arabalar gelip yolları açıyor. Açmamaları için bir yol var mı? Çünkü karlar azalıyor burada” dedi.

"Biz de isteriz tüm çocuklar dışarıda karla oynasın”

Çocuğun talebine cevap veren çağrı merkezi personeli ise çocuğa,” Neden açmalarını istemiyorsun? Anladığım kadarıyla sen kartopu oynamak istiyorsun. Ondan yolların açılmasını istemiyorsun. Ama şöyle düşün. Sabah işe gidecek birçok amacalar, abiler ve ablalar var. Onların işe gitmeleri için bizim ekiplerimizin yolları açmaları gerekiyor. Yoksa kimse işe gidemez. Biz de isteriz tüm çocuklar dışarıda karla oynasın” cevabını verdi.

Kimi gelin kimi polis kimi halay başı oldu: Yurttan ilginç kardan adam manzaraları
FOTOĞRAF 24
Title
Bursa’da 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kentin bir çok noktasında vatandaşlar kardan adam yaptı. Uzun süre sonra karla buluşan vatandaşların yaptıkları birbirinden ilginç kardan adamlar insanları gülümsetirken sosyal medyada paylaşılan görüntülerde büyük ilgi gördü.
Title
Yıldırım ilçesinde bir mahallede bir gurup vatandaş yaptıkları kardan adamla halay çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Yine aynı mahallede bir evin teras kısmında duvar üzerinde amuda kalkar şekilde yapılan kardan adamda büyük ilgi gördü. Osmangazi ilçesinde imam cübbesi giydirilen bir kardan adamın arkasında safa duran kalabalık Türk halkının hayal gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Title
Bu sene kardan adamlardan çok kıyafet giydirilen kardan teyzeler dikkat çekti. Bir çok evin teras kısmında yapılan kardan kadınlar ve atletik vücutlu kardan adamlar en usta heykel tıraşların elinden çıkan heykelleri aratmadı. Bir çok parkta salıncaklarda bu sene boş geçilmedi. Birlikte salıncağa binen kardan sevgililer romantik müzik eşliğinde sallanırken bazı evlerin balkonlarına da özellikle salıncak kurulup kardan adamlar salıncakta sallandırıldı. Küçük bir kız çocuğunun da kardan adamı öptükten sonra korktuğu görüntüler izleyenleri gülümsetti. Nilüfer ilçesinde de bir esnaf korona virüse dikkat çekmek için trafik lambası boyunda yaptığı kardan adamın yüzüne maske taktı.
Title
Uzun bir süredir beklenen kar yağışının ardından yaşanan bu görüntüler korona pandemisini sonrası vatandaşları gülümsetip biraz olsun rahatlattı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Kimi gelin kimi polis kimi halay başı oldu: Yurttan ilginç kardan adam manzaraları
Bursa'da kardan yapılan adam ve kadınlar Türk insanın hayal gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kimisi yaptığı kardan adamla halay çekti, kimisi salıncağa bindirdi, kimisi imam cübbesi giydirip arkasında safa durdu, bazıları da korona virüse dikkat çekmek için yüzüne maske taktı. Kardan adamlardan çok kardan teyzeler, kardan gelinler dikkat çekti.

Dün sadece yüksek kesimlerde etkili olmuştu: İstanbul'un her yeri bu sabah kara teslim
FOTOĞRAF 12
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkili oldu.
Title
Sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle adeta göz gözü görmedi.
Title
İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yollarda yürümekte zorlandı.
Title
Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.
Title
İşe gitmek isteyen bazı vatandaşlar ise duraklara sığınarak otobüs bekledi.
Title
Öte yandan kar küreme araçları ise ara sokaklarda çalışma yaparak yolları trafiğe açmaya çalışıyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Dün sadece yüksek kesimlerde etkili olmuştu: İstanbul'un her yeri bu sabah kara teslim
İstanbul'da birkaç gündür etkili olan kar bu gece ve sabah şiddetini arttırdı. Bembeyaz bir sabaha uyanan İstanbullular, duraklarda uzun süre otobüs bekledi.


Abone Ol Google News
23 Ocakta denize iniyor

23 Ocak'ta denize iniyor

Mavi Vatan'ın bekçisi Türkiye'ye güç katacak.
Bir ülkeye sadece 25 doz

Bir ülkeye sadece 25 doz

​Dünya Sağlık Örgütü'nden 'aşı tedarikinde eşitsizlik' tepkisi.
Sağlık çalışanlarına getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı

Balıkta<br>bu hilelere dikkat

Balıkta
bu hilelere dikkat

​Ağır ve parlak durması için akılalmaz yöntemler...

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

​Bizde pes etme kavramı yok, inandığım şeyi başarmak için sonuna kadar giderim

İlk teslimat için geri sayım başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.