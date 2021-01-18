Sokaktaki karın temizlenmesini istemeyen çocuğun talebi gülümsetti: Arabalar gelip yolları açıyor açmamaları için bir yol var mı?

Kocaeli’de 4 gündür süren kar yağışı sonrasında yollarda biriken kar kütlelerini temizlemek için çalışmalar sürüyor. Evlerinin önündeki yolda bulunan karın temizlenmesini isteyemeyen bir çocuk ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezini arayarak temizlik çalışmalarının yapılmamasını istedi. Karın azalmasını istemediğini söyleyen çocuğun talebi sonrasında telefonun diğer ucundaki çağrı merkezi çalışanı ise çalışmaların gerekliliği hakkında küçük çocuğa bilgiler verdi. Talep sonrasında şaşkınlık yaşayan çağrı merkezi çalışanı, kar sevdalısı çocuğa park ve bahçede bulunan karla oynaması tavsiye etti.

"Çünkü karlar azalıyor burada"

Karların temizlenmemesini isteyen çocuk, “Bizim buraya kar yağdı. Arabalar gelip yolları açıyor. Açmamaları için bir yol var mı? Çünkü karlar azalıyor burada” dedi.

REKLAM

"Biz de isteriz tüm çocuklar dışarıda karla oynasın”

Çocuğun talebine cevap veren çağrı merkezi personeli ise çocuğa,” Neden açmalarını istemiyorsun? Anladığım kadarıyla sen kartopu oynamak istiyorsun. Ondan yolların açılmasını istemiyorsun. Ama şöyle düşün. Sabah işe gidecek birçok amacalar, abiler ve ablalar var. Onların işe gitmeleri için bizim ekiplerimizin yolları açmaları gerekiyor. Yoksa kimse işe gidemez. Biz de isteriz tüm çocuklar dışarıda karla oynasın” cevabını verdi.



FOTOĞRAF 24 Bursa’da 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kentin bir çok noktasında vatandaşlar kardan adam yaptı. Uzun süre sonra karla buluşan vatandaşların yaptıkları birbirinden ilginç kardan adamlar insanları gülümsetirken sosyal medyada paylaşılan görüntülerde büyük ilgi gördü. Yıldırım ilçesinde bir mahallede bir gurup vatandaş yaptıkları kardan adamla halay çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Yine aynı mahallede bir evin teras kısmında duvar üzerinde amuda kalkar şekilde yapılan kardan adamda büyük ilgi gördü. Osmangazi ilçesinde imam cübbesi giydirilen bir kardan adamın arkasında safa duran kalabalık Türk halkının hayal gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bu sene kardan adamlardan çok kıyafet giydirilen kardan teyzeler dikkat çekti. Bir çok evin teras kısmında yapılan kardan kadınlar ve atletik vücutlu kardan adamlar en usta heykel tıraşların elinden çıkan heykelleri aratmadı. Bir çok parkta salıncaklarda bu sene boş geçilmedi. Birlikte salıncağa binen kardan sevgililer romantik müzik eşliğinde sallanırken bazı evlerin balkonlarına da özellikle salıncak kurulup kardan adamlar salıncakta sallandırıldı. Küçük bir kız çocuğunun da kardan adamı öptükten sonra korktuğu görüntüler izleyenleri gülümsetti. Nilüfer ilçesinde de bir esnaf korona virüse dikkat çekmek için trafik lambası boyunda yaptığı kardan adamın yüzüne maske taktı. Uzun bir süredir beklenen kar yağışının ardından yaşanan bu görüntüler korona pandemisini sonrası vatandaşları gülümsetip biraz olsun rahatlattı. Kimi gelin kimi polis kimi halay başı oldu: Yurttan ilginç kardan adam manzaraları Bursa'da kardan yapılan adam ve kadınlar Türk insanın hayal gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kimisi yaptığı kardan adamla halay çekti, kimisi salıncağa bindirdi, kimisi imam cübbesi giydirip arkasında safa durdu, bazıları da korona virüse dikkat çekmek için yüzüne maske taktı. Kardan adamlardan çok kardan teyzeler, kardan gelinler dikkat çekti. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder