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İSTANBUL

Sokaktan geçenleri rastgele bıçakladı: Mahalleli sokak sokak arıyor

Küçükçekmece'de yoldan geçen iki kişiyi rastgele bıçaklayan şahıs, bir kişiye de odunla vurup darbetti. Bıçaklama anı kameraya yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yaralıların yakınları sokakta nöbet tutarak bıçaklı saldırganı bulmaya çalışıyor.

Haber Merkezi DHA
Sokaktan geçenleri rastgele bıçakladı: Mahalleli sokak sokak arıyor
Yaralıların yakınları mahallede saldırganı arıyor.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesinde yaşanan olayda iddiaya göre, iki kişi sabah namazından döndükleri sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından caddenin farklı yerlerinde bıçaklandı. İki kişiyi rastgele bıçaklayan kişi başka bir kişiyi odunla vurup darbetti.

Bıçakla yaralananlar hastaneye kaldırılırken bir kişinin bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar ve yakınları karakola giderek şikâyetçi oldu. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

"SABAHTAN BERİ ARIYORUZ"


Amcası saldırıya uğrayan Özkan Çil, "Amcam İrfan Çil sabah saat 04.30 sıralarında namaza giderken arkasından uyuşturucu müptelası biri geliyor sopayla kafasına vuruyor daha sonra darbediyor. Soymaya çalışıyor karakolun olduğu sokakta. Ardından bir arkadaşımızın kardeşini sırtından bıçaklıyor. Onun peşinden de bir abiyi sırtından bıçaklıyor. Biz de sabahtan beni bunu arıyoruz. Polise de söyledik. Eşkalini tespit etmeye çalışıyorlar. Bunun bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Yüzde doksan bu çevrede oturan birisi." dedi.


Sabah namazından dönerken kardeşi bıçaklanan Hüseyin Egem ise, "Kardeşim sabah saatlerinde camiye gidiyor. Namazdan çıktıktan sonra yolda giderken karşıdan iki kişi geliyor birinin elinde bıçak. Kardeşimin bir şeyden haberi yok arkasından saplıyor." diye konuştu. Yaralıların yakınları sokakta nöbet tutarak bıçaklı saldırganı bulmaya çalışıyor.

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