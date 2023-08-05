'Sol yerine sağ ayağımdan ameliyat ettiler' iddiası

Oktar, "Doktor odaya geldiğinde ben orada doktorun ifadesinden, suratından belliydi. Annem fenalaştı. 'Nasıl böyle bir şey yaparsınız? diye kötü oldu. Ben sakin kalmaya çalıştım. Doktor yanıma geldiğinde sözlü beyanda bulundu. 'Hatamızın farkındayız. Nasıl oldu bilmiyorum. Hastane ameliyat ekibi dedi ki 'Buyurun bu ayak. Ben hazır ayağa girdim' dedi. Ben de 'hiç mi kontrol etmediniz?' dedim. 'Ben sol ayak mı sağ yak mı bakmadan, kontrol etmeden direkt ameliyata girdim' dedi. Orada hiç rahatsızlığım olmayan. Daha öncesinde rahatsızlığım olmayan, şikâyetim olmayan, raporlama, görüntüleme olmayan bir ayağımdan ameliyat edildim. 'Hemen sol ayağınızı da ameliyat edelim' dedi. Ben orada psikolojik olarak çökmüştüm. Artık güvenemeyeceğimi düşündüm. İster istemez çekindim. Taburcu olacağımı ve şikayetçi olacağımı söyledim. 'Tabii en doğal hakkınız' dedi. Doktor bana 'Şikayetçi olmak en doğal hakkınız ama kariyerimi de göz önünde bulundurun' dedi. İki sene sonra olacağın ameliyatı şimdi oldun. Daha ne istiyorsun?' dedi. Bunlar beni üzdü. Sonuçta insan ayağı. Bundan sonra da işimden geri kalmaya başladım. Ayakkabı sektöründe çalışıyordum. Sürekli ayaktaydım. Bu beni etkiledi. Spor yapıyordum spor yapamaz hale geldim. Arkadaşlarımla halı sahaya gidiyordum. Gidememeye başladım. Ayağıma kramplar giriyor. Şu anda da işimde geri kalıyorum. Tekstil sektöründeyim. Yürümede, koşmada zorluk yaşıyorum. Fizik tedaviye başladım. Maalesef olmadı. Burada kabul edilebilir bir durum yok. Bir hata var. Şu an mağduruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.