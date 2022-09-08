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MANİSA

Soma'daki 16 saatlik orman yangınında 60 hektar alan zarar gördü

Manisa'nın Soma ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan ve saatte 45 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle büyüyen orman yangını, 16 saatte söndürüldü. Yangında 60 hektar genç orman alanının zarar gördüğü belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Somadaki 16 saatlik orman yangınında 60 hektar alan zarar gördü
Yangın, havadan ve karadan yoğun müdahaleyle yaklaşık 6 saatte kısmen kontrol altına alındı.

Soma'nın kırsal Kızılören Mahallesi'nde, dün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, saatte 45 kilometre hızla esen rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeye 6 yangın söndürme uçağı, 11 yangın söndürme helikopteri, 69 arazöz, 10 dozer ve 9 itfaiye aracı ile ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın bölgesinde 4'ü jandarma, 5'i de polise ait toplam 9 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) hazır bekletildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden 2 yangın söndürme aracı, 1 su ikmal aracı, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden 2 su tankeri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden 1 itfaiye aracı, 1 öncü araç ve 1 su tankeriyle müdahale çalışmalarına destek verildi. Yangın bölgesinden 35 büyükbaş ile 1157 küçükbaş tahliye edildi. Ayrıca tahliyesi için anonslar yapılan kırsal Beyce ve Heciz mahallerine alevlerin ulaşması da ekiplerin çalışmasıyla önlendi. Böylece 2 mahallenin tahliye kararı da iptal edildi.

Havanın kararmasıyla gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopterinin de çalışmaya dahil edildiği bölgede alevler, gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Yangın, bugün saat 08.00 itibarıyla tamamen söndürüldü. 16 saatte söndürülen yangında ilk belirlemelere göre, 60 hektar genç ormanın zarar gördüğü belirtildi.

Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor: İki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
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Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Silifke'nin Hırmanlı Mahallesi'ne kadar yayıldı.<br>
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Mahallede farklı mevkilere sıçrayan yangın nedeniyle bir akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisi ve bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.<br>
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Bölgede gece boyunca yer ekiplerinin yanı sıra gece görüş ve uçuş sistemli 3 helikopterle yangına müdahale edildi.<br>
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Yeşilovacık Mahallesi'ndeki farklı noktalara sıçrayan yangına sabah saatlerinde de hava ve yer ekiplerinin müdahalesi sürüyor.<br>
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Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya D-400 kara yolunda da tedbirler sürdürülüyor.<br>
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Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda dün sabah henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Mersin'in yanı sıra Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler destek vermişti. Yangın, akşam saatlerinde Silifke ilçesi Hırmanlı Mahallesi'ne yayılmıştı. İki ilçede etkili olan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 303 konut boşaltılmış, 790 kişi tahliye edilmişti.<br>
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Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor: İki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesindeki bir mahalleye kadar yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


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