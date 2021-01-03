Gündem Somalide hayatını kaybeden Türk işçilerin cenazeleri ve yaralılar Türkiyeye geldi
İSTANBUL

Somali'de hayatını kaybeden Türk işçilerin cenazeleri ve yaralılar Türkiye'ye geldi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden iki Türk işçi Erdinç Genç ve Selami Aydoğdu'nun cenazeleri ve yaralı 4 Türk işçi Türkiye'ye getirildi.

Haber Merkezi DHA
Ömer Aydoğdu
Ömer Aydoğdu

Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen Türk şirketinin çalışanlarına yönelik yapılan bombalı saldırıda, 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Vefat eden Erdinç Genç ve Selim Aydoğdu'nun cenazeleri Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla Mogadişu'dan İstanbul'a getirildi. Cenazelerin yanı sıra saldırıda yaralanan işçilerden Ömer Aydoğdu, Yavuz Ercan, İmdat Uzuncaköse ve Şakir Çetinkaya da aynı uçakla yurda döndü.

SALDIRI ANINI ANLATTILAR

Bombalı saldırıda oğlu Selami Aydoğdu'yu kaybederken, yaralı kurtulan baba Ömer Aydoğdu, “Yol çalışması yağıyorduk, orada asfalt seriyorduk. O anda bir canlı bomba geldi patlama yaptı. Her birimiz bir yere yıkıldık. Oğlumu kaybettim. Baba-oğul çalışıyorduk. Bu çok büyük bir acı. İki cenazemiz var onlarla birlikte geldik. Oradaki hastanede başka yaralı arkadaşımız yok hepimiz geldik. 6 kişiydik ekip başı bendim" dedi. Saldırıda yaralan Yavuz Ercan ise, “Ben yine şükürler olsun bu şekilde atlattım ama onunki daha ağır. Kardeşlerimizi kaybettik, dostlar sağ olsun. Keşke olmasaydı ama yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

DHA

İKİ TÜRK İŞÇİSİ ÇORUM'DA SON YOLCUĞUNA UĞURLANACAK

İstanbul'a gelen 4 Türk işçisi ve 2 Türk işçiye ait cenazeler Çorum'a gönderilmek üzere THY'ye ait uçakla Ankara'ya götürüldü. Erdinç Genç'in cenazesinin Aşdağul beldesinde, Selami Aydoğdu'nun ise Mecitözü ilçesine bağlı Çayköy köyünde defnedileceği öğrenildi.

Trump talimatı verdi: ABD askerleri bir ülkeden daha çekiliyor
DÜNYA
Trump talimatı verdi: ABD askerleri bir ülkeden daha çekiliyor
Abone Ol Google News
Asımın nesli: OutEnes Baturun nesli: In

Asım'ın nesli: Out
Enes Batur'un nesli: In

Çocuklar artık 'Vatan borcu namus borcudur' ile büyümüyor.
Yeni lider Beşiktaş

Yeni lider Beşiktaş

​Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş Süper Lig'de liderliğe yükseldi.
Uzun bir aradan sonra ilk

Uzun bir aradan sonra ilk

​Tedbirler sayıları hızla düşürmeye başladı.
Gülü seven<br>dikenine katlanır

Gülü seven
dikenine katlanır

Kıraathane sahibinin polislere cevabı pes dedirtti.
Kazanan Trabzonspor

Kazanan Trabzonspor

​Bordo-mavililer Karagümrük'ü 2-1 ile geçti.

Birer saat arayla meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması..

'Akıl hastanesine<br>yatırın beni'

'Akıl hastanesine
yatırın beni'

Hem yasağa uymadılar hem de isyan ettiler.

MSB paylaştı

MSB paylaştı

​Mehmetçik'in -20 derecede barınma eğitimi

​Bakan Varank'tan Volkswagen kararına ilk yorum..

​Isparta'da aranıyordu Burdur'da cesedi bulundu.

Motosikletten atılınca polis eline fırçayı aldı.
Video ile intikam!

Video ile intikam!

İranlılar Süleymani'nin ölüm yıldönümünde yayınladı...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.