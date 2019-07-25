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ANKARA

Son 3 ayda 24'ü lider kadroda 489 terörist etkisiz hale getirildi - Son dakika haberleri

Son 3 ayda 24'ü lider kadroda 489 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, yurt içinde ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24’ü lider kadroda 489 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yurt içinde ve Irak’ın kuzeyinde devam eden terör operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt içinde ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24’ü sözde lider kadroda 489 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, FETÖ ile mücadeleyle ilgili, "15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 17 bin 505 personel ihraç edildi. 6 bin 425 personel hakkında adli ve idari süreç sürüyor" ifadelerine yer verildi.

Yeni askerlik sistemi

MSB'den yapılan açıklamada, yeni askerlik sistemi kapsamında, 6 aylık hizmet süresini tamamlayanlardan terhis işlemleri biten 122 bin yükümlünün memleketlerine gönderildiği kaydedildi.

Güvenli bölge tesisi

Açıklamada, Türk ve ABD heyetlerince Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışma yapıldığı, çalışmaların önümüzdeki dönemde devam etmesinin planlandığı ifade edildi.

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