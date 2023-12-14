Son 53 yılın en sıcak iki kasım ayından biri oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekim ayına ilişkin sıcaklık, yağış ve kuraklık analiz raporları yayımlandı. Son yılların en sıcak ve en az yağışlı senelerinden biri olan 2023'ün önceki aylarında olduğu gibi ekim ayında da, normaline göre sıcaklıklar artarken, yağışlar azaldı. Rapora göre Türkiye'nin batı kesimlerinde özellikle 'şiddetli kurak' bir ekim ayı yaşandı. 2023 yılı ekim ayı, son 53 yılın en sıcak 7'nci ekim ayı olarak kayıtlara geçti.