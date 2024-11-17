Son bir haftada 483 bin 947 sürücüye işlem yapıldı: Kurallara uymayanlara ceza yağdı

Ayrıca, hız ihlalinde bulunan 134 bin 746, periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 102, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 73 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 397 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; Toplam 483 bin 947 araca/sürücüye ceza uygulandı.