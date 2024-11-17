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Son bir haftada 483 bin 947 sürücüye işlem yapıldı: Kurallara uymayanlara ceza yağdı

Son bir haftada 483 bin 947 sürücüye işlem yapıldı: Kurallara uymayanlara ceza yağdı

10:3117/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
IHA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Yurt genelinde, 7-14 Kasım tarihleri arasında 3 milyon 14 bin 276 araç denetlendiğini ve toplam 483 bin 947 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 7-14 Kasım tarihleri arasında 3 milyon 14 bin 276 araç denetlendi.


Yapılan denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı.


Ayrıca, hız ihlalinde bulunan 134 bin 746, periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 102, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 73 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 397 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; Toplam 483 bin 947 araca/sürücüye ceza uygulandı.


Sürücü belgesiz araç kullanımıyla ilgili olarak 2024 yılında toplam 535 bin 62 işlem yapıldı.




#İçişleri Bakanlığı
#denetim
#araç

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