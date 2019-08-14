Gündem Son çare açlık grevi
BOLU

Son çare açlık grevi

31 Mart'ın ardından CHP'ye geçen Bolu Belediyesi'nde 97 işçi işten çıkarılmıştı. Seçimlerden önce Kuran-ı Kerim'e el basarak yemin eden ve noter onaylı taahhütname ile işçileri çıkarmayacağına söz veren başkan Tanju Özcan, özellikle temizlik işlerinde çalışanları işsiz bıraktı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Mahmut Arslan basın açıklaması yapıyor.
Mahmut Arslan basın açıklaması yapıyor.

HAK-İŞ'e bağlı Hizmet İş Sendikası'na üye işçiler işten çıkarılmalarının ardından belediye önünde eylem başlatmış sonuç alamayınca Bolu'dan CHP Genel Merkezi'nin önüne kadar yürümüşlerdi.

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, "Kurban Bayramına kadar bu eylemlerden sonuç alınamazsa, açlık grevleri başlatacağız" demişti.Hizmet İş Sendikası Bolu İl Başkanı Hacer Çınar, "İşçilerimiz bayram sevinci yaşayamadılar" dedi. İki kızının üniversite eğitimi için Ankara'dan Bolu'ya yerleşen Murat Dinçmen'in emekliliğine 3 yıl kalmıştı. Temizlik işçisi olarak işe başlayan Dinçmen, 31 Mart'ın ardından işsiz kalanlar arasında. Bir göz kiralık bir evde 4 kişi kaldıklarını belirten Dinçmen, "Hiç haketmediğimiz şeyler yaşadık. Sorgusuz sualsiz işten çıkarıldık. Şimdi bayram ama bize bayram diye birşey yok artık" diye konuştu.

CHP'ye karşı açlık grevi
EKONOMİ
CHP'ye karşı açlık grevi
İdlibde savaş uçağı düşürüldü

İdlib'de savaş uçağı düşürüldü

Esed rejiminin pilotu muhalifler tarafından esir alındı.
Gölette facia

Gölette facia

​Anne, baba ve oğlu baraj gölünde boğuldu.
İHAlar göreve başladı

İHA'lar
göreve başladı

​'Güvenli Bölge' mutabakatının ardından ilk adım.
Dönüş çilesi başladı

Dönüş çilesi başladı

​6 kilometrelik yol 1 saate çıktı.
İstanbul'da kuş uçurtulmayacak

İstanbul'da kuş uçurtulmayacak

Final maçı için 15 bin polis görevlendirildi.
Kars'ta terör operasyonu

Kars'ta terör operasyonu

​Kağızman ilçesi kırsalında 3 terörist öldürüldü.

Sahte MİT'çiye<br>30 yıl hapis

Sahte MİT'çiye
30 yıl hapis

Üstündeki kimlikle onlarca kişiyi dolandırdı.
Yabancı güçlere<br>gerek yok

Yabancı güçlere
gerek yok

Ruhani, körfezde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.
Sıfır araba<br>boyalı çıktı

Sıfır araba
boyalı çıktı

Mahkeme 171 bin lirayı geri ödemeyi hükmetti.
Anlaşma tamam

Anlaşma tamam

​G.Saray'ın yeni transferini İtalyanlar açıkladı.
Sakın imzalamayın

Sakın imzalamayın

Üniversiteye kazanan öğrencilere çok önemli uyarı.
180 gün süreniz var

180 gün süreniz var

Gereksiz bilirkişi masrafları devlete yük oluyor.
Kahreden bilanço

Kahreden bilanço

​Bayramın ilk 3 günündeki kazalara ilişkin rakamlar açıklandı.
Dev projede<br>geri sayım

Dev projede
geri sayım

Gaz sevkiyatının bu sene başlaması planlanıyor.
Yemen'de insani kriz

Yemen'de insani kriz

Aileler, yakınlarıyla bayramı kutlaması gerekirken taziyelerini alıyor.
Sona gelindi

Sona gelindi

Hasankeyf, Türkiye'nin gözde ilçelerinden olacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.