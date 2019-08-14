Son çare açlık grevi

HAK-İŞ'e bağlı Hizmet İş Sendikası'na üye işçiler işten çıkarılmalarının ardından belediye önünde eylem başlatmış sonuç alamayınca Bolu'dan CHP Genel Merkezi'nin önüne kadar yürümüşlerdi.

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, "Kurban Bayramına kadar bu eylemlerden sonuç alınamazsa, açlık grevleri başlatacağız" demişti.Hizmet İş Sendikası Bolu İl Başkanı Hacer Çınar, "İşçilerimiz bayram sevinci yaşayamadılar" dedi. İki kızının üniversite eğitimi için Ankara'dan Bolu'ya yerleşen Murat Dinçmen'in emekliliğine 3 yıl kalmıştı. Temizlik işçisi olarak işe başlayan Dinçmen, 31 Mart'ın ardından işsiz kalanlar arasında. Bir göz kiralık bir evde 4 kişi kaldıklarını belirten Dinçmen, "Hiç haketmediğimiz şeyler yaşadık. Sorgusuz sualsiz işten çıkarıldık. Şimdi bayram ama bize bayram diye birşey yok artık" diye konuştu.