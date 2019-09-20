30 ilde FETÖ'ye operasyon: 74 asker için gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hattan irtibatları tespit edilen 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hatlardan irtibatları tespit edilenlerle ilgili çalışmalar sürüyor.

İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYON

Bu kapsamda, 2'si uzman personel 72'si astsubay olmak üzere 74 muvazzaf hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalamak için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden

*25'inin Kara Kuvvetleri Komutanlığında,

*7'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığında,

*10'unun Deniz Kuvvetleri Komutanlığında

*30'unun Jandarma Genel Komutanlığında

*2'sinin Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.