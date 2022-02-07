Gündem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı
İSTANBUL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından, sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı verildi.

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Haber Merkezi DHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır.

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