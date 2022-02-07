İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır.
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