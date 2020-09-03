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Gündem Sinir krizi geçirip dehşet saçtı Çocuğu ve karısını öldüresiye dövdü
ADANA

Son dakika Adana haberleri: Çocuğu ve karısını öldüresiye dövdü

Sinir krizi geçirip dehşet saçtı: Çocuğu ve karısını öldüresiye dövdü

Adana’da sebebi belirlenemeyen bir nedenden ötürü sinir krizi geçiren adam dehşet saçtı. Önce çocuğuna sert bir cisimle vurup kanlar içerisinde yere yığan şahıs daha sonra öfkesini alamayarak bu sefer de karısını bayıltana kadar dövdü. Anne ve oğlunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken cani adam gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Adana’da bir kişi sinir krizi geçirip çocuğunu darp edip anlının açılmasına sebep olduktan sonra karısını da bayıltana kadar dövdü.
Adana’da bir kişi sinir krizi geçirip çocuğunu darp edip anlının açılmasına sebep olduktan sonra karısını da bayıltana kadar dövdü.

Olay, Adana Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sinir krizi geçiren Fevzi D., oğlu B.D.’yi darp etmeye başladı. Fevzi D., sert bir cisimle oğlunun anlına vurdu. Küçük çocuk anlı açılınca kanlar içerisinde yere düştü. Öfkesi dinmeyen Fevzi D., daha sonra karısı Ceylan D.’yi öldüresiye dövdü.

Fevzi D., karısı Ceylan D.’yi öldüresiye dövdü.
Ceylan D., bayılınca Fevzi D., motosiklete binerek hızla kaçtı.

POLİSİ ARAYIP 'KARIMI ÖLDÜRDÜM' DİYE İHBAR ETTİ

Olay yerinden kaçan Fevzi D., 155 polis ihbar hattını arayarak eşini öldürdüğünü söyleyip, evinin adresini verdi. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve oğlunu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü: Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti
GÜNDEM
Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü: Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti

Sağlık ekipleri, anne ve oğlunu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.
Anne ve oğlunun hayati tehlikeleri olmadığını öğrenildi.
  • Polis, Levent Mahallesi ara sokaklarında yaptığı arama çalışmalarında, olayı gerçekleştiren Fevzi D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Dört ilde peş peşe orman yangını!
FOTOĞRAF 28
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor.
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İlçeye bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Yangınına 2 uçak, 3 helikopter, 40 arazöz, 15 dozer ve 160 orman personeli ile müdahale ediliyor.
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UMKE, AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda 112 Acil Servis ekipleri de bölgede bekletiliyor.
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Derekaraağaç köyü Tekeoğlu Mahallesi'ndeki 4 ev ile 4 samanlığın zarar gördüğü yangının başka köylere de sıçramaması için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.
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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangının başladığı noktadan güneye doğru ilerlerken rüzgarın yön değiştirmesiyle beraber başladığı noktaya doğru tekrar yöneldiğini belirtti.
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Öncelikli olarak yerleşim yerlerinin zarar görmemesi için çalışma yürüttüklerini anlatan Karacabey, Ekiplerimiz vatandaşlarımızın can kaybının önüne geçebilmek maksadıyla yerleşim yerlerine öncelikle müdahale ediyorlar. Yangının etrafına konuşlanmaya çalışıyorlar. Gelen ekiplerimizi de bu şekilde yönlendiriyoruz. Can kaybı olmadan, ormanlarımıza da fazla zarar vermeden en az zararla söndürmek için seferber olmuş durumdayız. dedi.
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Yangında bir mahalledeki bazı evlerin zarar gördüğünü ifade eden Karacabey şunları söyledi:
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Hava araçlarının gece çalışması mümkün olmadığı için şu an kara ekiplerimizle müdahale ediyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter sayımızı artıracağız. Hava araçlarıyla da sabahleyin etkin bir şekilde devam edeceğiz. Yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı.
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Vatandaşlarımızın özellikle hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde açık alanlarda kesinlikle ateş yakmamalarını özellikle istirham ediyoruz.
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Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
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Çankırı’nın Yapraklı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Söndürme çalışmalarına 2 helikopter ve 1 uçak destek verdi.
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Yapraklı ilçesindeki Kızıleşme bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Çankırı, Kastamonu ve Karabük illerinden Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangının büyük bir bölümü söndürüldü.
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Söndürme çalışmalarına 2 helikopter ve 1 uçak destek verdi. Ekipler, alandaki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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Bolu’da da dün akşam saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Karca köyü mevkiinde yangın meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, yayla evlerinin de bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.
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Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Bolu, Seben, Mengen ve Gerede itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağı çok sayıda arazöz sevk edildi.
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Arazi şartları nedeniyle ekiplerin bölgeye ulaşmalarında sorun yaşaması üzerine, köylüler yanlarında getirdikleri kazma ve küreklerle yangının daha fazla yayılmaması için büyük çaba gösterdi. İtfaiye ve arazözlerin bölgeye ulaşması üzerine yaklaşık 5 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı.
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Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yaşanan orman yangınında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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Tokat merkeze bağlı Aydoğan köyünde ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 10 dönümlük alanda etkili oldu.
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Edinilen bilgiye göre; İl merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Aydoğdu köyü karşısında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
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Kırım yapılan alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına Tokat Orman İşletme şefliğine bağlı alev savaşçıları ve arozözlerle ilk müdahaleyi yaptı.
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Yangının büyüme ihtimaline karşı yakın ilçelerden bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Köy halkının da destek verdiği çalışmalar sonrasında yangın kontrol altına alındı.
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Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.
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Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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Dört ilde peş peşe orman yangını!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli rekor hava sıcaklıklarına ilişkin uyarıda bulunurken dün akşam saatlerinde 4 ilde peş peşe orman yangınları çıktı. Tokat, Bolu ve Çankırı'daki orman yangınları yapılan müdahaleler ile kısa süre içerisinde kontrol altına alınırken Kastamonu Taşköprü'deki yangına ise müdahale hem havadan hem de karadan devam ediyor. Ekiplerin soğutma çalışmalarını devam ettirdiği Bolu, Tokat ve Çankırı'da 50 dönüme yakın alan yangında zarar gördü. Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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