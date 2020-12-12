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ADANA

Son dakika Adana haberleri: Dur ihtarına uymayarak aracını polislerin üzerine sürdü, 5 km sonra yakalandı

'Dur' ihtarına uymayarak aracını polislerin üzerine sürdü, 5 km sonra yakalandı

Adana’da devriye atan polis ekipleri sokağa çıkma yasağının başladığı saatlerde şüphelendiği bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü ihtara uymayarak aracını polislerin üzerine sürüp yaklaşık 5 kilometre kaçtıktan sonra yakalandı. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Otomobil sürücüsü ihtara uymayarak aracını polislerin üzerine sürüp yaklaşık 5 kilometre kaçtıktan sonra yakalandı.
Otomobil sürücüsü ihtara uymayarak aracını polislerin üzerine sürüp yaklaşık 5 kilometre kaçtıktan sonra yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Devriye ekipleri Bülent Angın Bulvarı’nda 35 DY 424 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı.

Otomobil sürücüsü ihtara uymayarak aracını polislerin üzerine sürüp yaklaşık 5 kilometre kaçtıktan sonra yakalandı.

Yaklaşık 5 kilometre boyunca kaçan ismi öğrenilemeyen sürücü aracı Seyhan ilçesine bağlı Fuzuli Caddesi’nde aracını bırakarak yanındaki 2 arkadaşıyla yaya olarak kaçmaya başladı.

Otomobil sürücüsü ihtara uymayarak aracını polislerin üzerine sürüp yaklaşık 5 kilometre kaçtıktan sonra yakalandı.

Motosikletli Yunus Timleri Amirliğine bağlı ekipler, Reşatbey Mahallesi ara sokaklarda kaçan 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Üç şüpheliye, sokağa çıkma yasağını ihlalden, maske takmama ihlalinden para cezası kesildi.

Dur ihtarına uymayarak polislerin üzerine aracını sürüp kaçan sürücü kıskıvrak yakalandı.

İsmi öğrenilemeyen sürücüye ,dur ihtarına uymama ve trafiği tehlikeye düşürmekten para cezası kesildi. Şüphelilerin kaçtığı otomobil ise bağlanarak polis otoparkına çekildi.

Köpek gezdirme tartışmasında kan aktı: 1'i ağır 4 yaralı
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Olay, saat 23.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Kızılırmak Sokak'taki oto yedek parçası satan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, gündüz mahallede köpek gezdiren Mustafa B. ve Ümit K. ile esnaf Adem Ö. arasında köpek gezdirme nedeniyle tartışma çıktı.
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Tartışmanın ardından taraflar ayrıldı. Gece saatlerinde ellerinde silahlarla işyerine dönen Ümit K. ve Mustafa B., komşuları Serhat K., ve Uğur A. ile birlikte oturan Adem Ö.'ye ateş etmeye başladı.
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Önce dükkanın içinde rastgele ateş eden saldırganlar daha sonra dışarı çıkarak ateş etmeye devam etti.
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Saldırganlar olay sonrası taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Saldırıda yaralanan Serhat K., Uğur A. ve Adem Ö. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıda ağır yaralanan Serhat K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
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Saldırı sonrası taksiyle kaçan zanlılardan Ümit K.'nın da seken kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu ayağından yaralandığı öğrenildi.
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Kendi imkanları ile Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiği öğrenilen Ümit K., burada tedaviye alındı. Diğer saldırgan Mustafa B. ise polis tarafından gözaltına alındı.
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Olayın görgü tanığı olan bir vatandaş saldırıyla ilgili, Silah sesi ile birlikte pencereyi açtık. Pencereyi açtığımızda dükkanın içinden 2 kişi dışarı çıktı.
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8,10 metre kadar dışarı geldiler. Daha sonra tekrar silahını yöneltti dükkana doğru. Koştu ve dükkanın içine doğru 5, 6 kez daha ateş etti, biz bağırdık. Ardından ticari taksiye doğru koştuklarını söylüyor arkadaşlar. Oradan taksiye binip kaçtılar. Gidenlerden biri de vurulmuştu, sekerek gidiyordu şeklinde konuştu. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, saldırının yaşandığı iş yerine ait güvenlik kameralarını inceledi. Kayıt cihazını incelemek üzere söken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Köpek gezdirme tartışmasında kan aktı: 1'i ağır 4 yaralı
İstanbul Kartal'da köpek gezdirme tartışmasında kan aktı. İddiaya göre gündüz saatlerinde mahallede köpek gezdiren 2 kişi ile bir dükkan sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar ayrılırken, gece saatlerinde ellerinde silahlarla geri dönen 2 saldırgan, işyerinde oturan 3 kişiye mermi yağdırdı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


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