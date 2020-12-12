'Dur' ihtarına uymayarak aracını polislerin üzerine sürdü, 5 km sonra yakalandı

8,10 metre kadar dışarı geldiler. Daha sonra tekrar silahını yöneltti dükkana doğru. Koştu ve dükkanın içine doğru 5, 6 kez daha ateş etti, biz bağırdık. Ardından ticari taksiye doğru koştuklarını söylüyor arkadaşlar. Oradan taksiye binip kaçtılar. Gidenlerden biri de vurulmuştu, sekerek gidiyordu şeklinde konuştu. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, saldırının yaşandığı iş yerine ait güvenlik kameralarını inceledi. Kayıt cihazını incelemek üzere söken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.