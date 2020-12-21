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Son dakika Adana haberleri: Sokağa ses bombası atıldı

Adana’da sokağa ses bombası atıldı

Adana'nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa atılan ses bombası paniğe neden oldu. Patlama nedeniyle çevrede herhangi bir zarar oluşmazken polis ses bombasını atan kişi ya da kişilerin kimliğini tespit ve yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi AA
Adana’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa atılan ses bombası patladı.
Adana’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa atılan ses bombası patladı.

Adana’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa atılan ses bombası patladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde patlama sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Adana’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa atılan ses bombası patladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve zırhlı araçlar sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, sokakta yaptıkları çalışmada patlamanın ses bombasının neden olduğunu ve çevrede herhangi bir zarar oluşmadığını tespit etti.

Adana’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa atılan ses bombası patladı.

Polis ses bombasını atan kişi ya da kişilerin kimliğini tespit ve yakalamak için çalışma başlattı.

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