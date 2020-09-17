Adana'da polisi harekete geçiren valiz: Bomba var sanıldı bakın ne çıktı!

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Utanmaz rezil

Şarkıcı Halil Sezai, Tuzla’da çekim yapmak isterken tartıştığı mahalle sakini 67 yaşındaki kalp hastası Hüseyin Meriç’i öldüresiye dövdü. Meriç o anları, “Beni döverken kelime-i şehadet getirdim, ‘Ezan mı okuyorsun lan sen’ diyerek daha çok dövdü” sözleriyle anlattı. Görüntülerde de Sezai’nin ‘Ezan mı okuyorsun sen. A.... koyduğumun çocuğu” dediği duyuluyor. Şikayet üzerine gözaltına alınan Sezai ve 3 arkadaşı daha sonra serbest bırakıldı. “Sezai serbest bırakılsın” diyen CHP’li Eren Erdem’e ise vatandaşlar sert tepki gösterdi.